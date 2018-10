Tres grandes clásicos de NES aterrizan en Nintendo Switch Online

Ya hay nuevos juegos disponibles para los miembros de la suscripción de pago de Nintendo Switch Online. Entre las características que ofrece el servicio, como el multijugador en red, podemos optar por jugar gratis a clásicos de NES adaptados. Tras el primer set de 20 juegos, ahora llegan ´Open Tournament Golf´, ´Solomon´s Key´ y ´Super Dodge Ball´.

Por este orden, ´NES Open Tournament Golf´ nos desafía en modos de juego por golpes, encuentros sencillos y torneos en tres circuitos ambientados en EEUU, Reino Unido y Japón. En ´Solomon´s Key´ eres Dana, un habilidoso héroe que debe encontrar la estrategia para avanzar por más de 40 niveles utilizando poderes de creación de bloques y otras habilidades mágicas. Cambiando de ámbito, en ´Super Dodge Ball´ tomamos el control de un equipo de balón prisionero estadounidense que viaja por todo el mundo para convertirse en el mejor.

Además de estos juegos de NES, los suscriptores recibirán una notificación para descargar un archivo de guardado especial para ´The Legend of Zelda´. Ahora se podrá escoger si quieres empezar la aventura con un montón de rupias y varios objetos como la Espada Blanca, el Escudo Mágico, el Anillo Azul y el Brazal de Poder. En el futuro, llegarán nuevos archivos de guardados especiales para más juegos de NES, que ofrecen interesantes formas de empezar estos grandes clásicos. Recordar que en noviembre se añadirán ´Metroid´, ´Mighty Bomb Jack´ y ´TwinBee´, mientras que en diciembre llegarán ´Adventures of Lolo´, ´Ninja Gaiden´ y ´Wario´s Woods´.

