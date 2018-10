Tres proyectos nacidos en las aulas españolas en ruta hacia el catálogo de PlayStation 4

El survival horror ´Khion I: No Return´.

El próximo diciembre tendrá lugar la quinta entrega de los Premios PlayStation, en los que los mejores proyectos nacionales competirán por hacerse un hueco en el catálogo del gigante japonés de los videojuegos. Entre los 20 semifinalistas que se disputarán esa gran oportunidad hay tres proyectos surgidos de los Másters de U-tad: ´Deathroned´ (de Nuclear Toaster Studios), ´Khion I No Return´ (Tenjet Games) y ´Windfolk´ (Fractal Fall).

La escuela universitaria tiene una larga trayectoria de triunfos en estos premios. En 2015 ´Rolling BOB´ (de Moon Factory) obtuvo el Premio al juego más innovador. En 2016 ´Intruders Hide and Seek´ (Tessera Studios) ganó el Premio PlayStation al mejor juego del año y el premio de la prensa, mientras que DNA Softworks alzó el galardón al mejor arte por ´Khara´. En la edición del año pasado también lograron doblete: ´Disembodied´ (Berlin By Ten) recibió el Premio al mejor uso de plataformas PlayStation y ´Greyfall´ (Therion Games) se alzó con el galardón al Mejor juego para la prensa.

Convertir un simple boceto en un videojuego, en apenas un año, es una tarea titánica que prepara a los alumnos para el mercado laboral. Aunque ello implique trabajar sin descanso. "Lo más duro, al ser un proyecto en el que invertimos tanto tiempo, es mantener un ritmo constante", nos comentan desde Tenjet Games. "Comenzamos en febrero y desde entonces no hemos tenido ni un momento de respiro, y al final eso pasa factura, pero gracias a la ilusión y el apoyo que recibimos entre nosotros, hemos sido capaces de sacar adelante un proyecto que hace un año no éramos tan siquiera capaces de imaginar". Tenjet Games presenta a los Premios PlayStation ´Khion I: No Return´, un survival horror en el que las bajas temperaturas, y las criaturas que habitan los pasillos de una estación científica, pondrán los nervios de los jugadores a prueba.

Sea cual sea el resultado del palmarés de los cuartos Premios PlayStation, la experiencia de participar en algo así, de haber creado un videojuego desde cero, acompañará para siempre a los miembros del equipo de desarrollo. Algo que desde Nuclear Toaster definen a la perfección: "Descubrir que, más allá de nuestras procedencias, conocimientos y perspectivas increíblemente variadas, todos compartimos una misma historia personal. Somos los chavales del colegio, considerados "raros" por algunos, que soñaban con construir mundos y contar historias gracias al arte de los videojuegos. Varios de nosotros contamos la misma vivencia personal en nuestra web: ´desde niño, supe que quería hacer videojuegos´. No era una ligera sospecha o una vaga ambición profesional, sino que sabíamos que ocurriría y que sería cuestión de tiempo. Ante esta ilusión compartida, todas las demás diferencias se desvanecen. Estamos unidos por un sueño común. Eso nos hace capaces de construir cualquier cosa".

El próximo diciembre tendrá lugar la gala de los V Premios PlayStation, en el que los 20 proyectos lucharán por hacerse con el galardón al Mejor Juego 2018 y lo que ello conlleva: 10.000€ en metálico, kits de desarrollo de PlayStation 4, un espacio físico en una de las siete sedes de PlayStation Talents Games Camp y la publicación del juego en PS4.

