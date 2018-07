Arabia Saudí prohíbe 47 videojuegos tras el suicidio de dos jóvenes

Arabia Saudí ha prohibido 47 videojuegos, entre los que se encuentran Grand Theft Auto V, Assasin's Creed 2 y The Witcher, en respuesta al suicidio de dos adolescentes de 13 y 12 años.

La Comisión General Saudí de Medios Audiovisuales ha decidido prohibir estos juegos por la violación de leyes del país asiático, aunque no ha explicado exactamente de cuáles se trata, como ha recogido la agencia Associated Press.

La institución saudí veta desde el lunes la difusión de una lista de 47 videojuegos para consolas, entre los que se incluyen Grand Theft Auto V, Assassin's Creed 2 y The Witcher, entre otros que no se han especificado.

La prohibición responde a la muerte de una niña de 13 años y un niño de 12, que presuntamente se suicidaron debido a un reto difundido a través de redes sociales. No obstante, no se trata de un videojuego, por lo que no se explica la conexión entre el suicidio y los títulos mencionados.