La nueva actualización de 'Detroit Become Human' llega con sorpresa

Si todavía no has finalizado ´Detroit Become Human´ quizá deberías dejar de leer este artículo. En caso contrario, te gustará saber que el juego de QuanticDream recientemente ha recibido una actualización que lleva al juego hasta su versión 1.04, y entre otros elementos permite a los jugadores devolver al título a un personaje en particular. Concretamente estamos hablando de Chloe, la androide que nos guía en los menús. Su trabajo es ayudar a los jugadores mientras navegan, pero también puede comentar, sondear y solicitar opiniones sobre algunos puntos específicos del juego. Sin embargo, y con la intención de no entrar en demasiados detalles, las elecciones de los jugadores podrían hacer que el personaje abandone el menú principal.

Ahora bien, si tu Chloe se ha ido, gracias a este parche aparecerá una ventana emergente que guarda una oferta para el jugador, con la cual se puede solicitar una nueva androide, un modelo diferente que no comparte los recuerdos del anterior. Tras el tercer acceso a ´Detroit: Become Human´ una vez superada la historia principal, el jugador recibirá una interesante oferta de CyberLife, la empresa del juego encargada de fabricar los androides. Una vez accedemos a ella se abre la posibilidad de comprar un nuevo modelo de Chloe para que permanezca en el menú. Aprovechamos esta oportunidad para recordar que ´Detroit Become Human´ está disponible exclusivamente para PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. El título ha registrado el mejor lanzamiento del conocido estudio francés, que tan solo unos días después de su lanzamiento alcanzaba el millón de copias vendidas.

