El sencillo truco para esquivar la publicidad en Youtube sin instalar nada

El confinamiento ha disparado el consumo de vídeos en Youtube un 55% y actualmente tiene 8 millones de usuarios únicos de audiencia en España, según un estudio realizado por el grupo de medios 2btube. No sólo hay cada vez más consumidores de estos vídeos en la conocida plataforma sino que también hay más personas que se animan a ser youtubers para tener una vía de ingresos por la publicidad.

¿A quién no le ha pasado que ha dejado de ver un vídeo por los múltiples cortes publicitarios? Se trata de una práctica que realizan algunos de estos creadores de contenidos de Youtube y que molestan a muchos internautas. Si eres uno de ellos, hay un "truco" con el que evitar estos anuncios y en el que no hace falta instalar ningún programa AdBlocker. No obstante, sólo funciona con la versión de ordenador de la plataforma, por lo que no te servirá si visualizas los vídeos en el móvil.

El truco es muy simple y sólo hay que colocar un punto después del "com" de la URL. Por ejemplo, la URL del videoclip "Uptown Funk" de Bruno Mars (https://www.youtube.com/watch?v=OPf0YbXqDm0) quedaría así para no ver la publicidad: https://www.youtube.com./watch?v=OPf0YbXqDm0 Mediante esta sencilla y sorprendente forma lograrás quitar los anuncios que interrumpen la reproducción de los vídeos.



Tal y como afirma un usuario en Twitter, este "truco" se debe a un fallo de Youtube que ha olvidado "normalizar el nombre del host" y "como resultado el contenido se sigue ofreciendo, pero el nombre del host no coincide con el buscador, por lo que no hay cookies ni CORS (Intercambio de recursos de origen cruzado)".

Es muy posible que los ingenieros de Youtube solucionen este "problema" en los próximos días pero, mientras tanto, puedes reproducir los vídeos sin publicidad mediante este sencillo truco.