Samsung y Disney+ dejan colgados a millones de usuarios en todo el mundo

Millones de usuarios de modelos de Smart TV de Samsung con televisores de la marca coreana de 2016 se encontraron desde ayer con una desagradable sorpresa. La app de Disney+, que está disponible desde el pasado 24 de marzo en España, dejó de funcionar. Donde antes estuvieron todas las películas de Marvel o de Star Wars solo aparecía un feo cartel en inglés con estas palabras (traducidas): "La aplicación Disney + no está disponible temporalmente en los modelos de TV Samsung 2016. Estamos trabajando con el fabricante para resolver el problema lo más rápido posible. Utilice un dispositivo diferente para disfrutar de Disney + ". No es infrecuente que las apps de las "televisiones inteligentes" no funcionen o queden desactualizadas en sucesivas actualizaciones. Lo que nunca había pasado hasta ahora es que una app que ha funcionado sin problemas durante 2 meses deje de hacerlo de golpe y sin ninguna explicación.

Los foros de Samsung en Estados Unidos, donde ya está el asunto caldeado de por sí con el avance del covid-16 y las manifestaciones por la último episodio de violencia policial, se incendiaron ayer ante unas primeras afirmaciones de la marca que afirmaba que no iba a haber actualizaciones de la app y que por lo tanto los televisores de 2016 no podrían ya contar con los contenidos de Disney de aquí en adelante. Posteriormente matizaron sus palabras y pasaron a afirmar que están preparando una actualización para hacer compatible Disney + en sus dispositivos. En España, los efectos se empezaron a notar ayer lunes a primera hora de la tarde. Varios usuarios informaron en distintos perfiles de las redes sociales que durante la mayor parte del día de ayer habían podido consumir las películas y series de Disney+ en sus Smart TV de Samsung, hasta que por la tarde apareció el error.

Los propietarios de estos modelos afectados pueden optar por cargar las películas o series a través de otros dispositivos y conectarlos con su Smart tv, funcionalidad para la que los televisores de esa generación ya estaban preparados. No obstante, la calidad de imagen deja mucho que desear.



Acutalizaciones problemáticas

Al parecer este problema no afecta exclusivamente al gigante de los dibujos animados. Varios usuarios de plataformas streaming se han quejado en redes sociales de la desaparicion de aplicaciones en diferentes modelos de Smart TV. Todo ello tras actualizaciones automáticas de software.