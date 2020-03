Las grandes plataformas digitales se adaptan en la crisis del coronavirus

Videoconferencias, películas y noticias a través de internet: los europeos se aferran a la Red mientras permanecen confinados en sus hogares para evitar la expansión del coronavirus, una situación inusual que supone oportunidades para las empresas de telecomunicaciones, pero que también entraña riesgos.

La pandemia de Covid-19 está poniendo a prueba la resiliencia de las redes ante el aumento de la demanda y los usuarios solo esperan que la conexión aguante y puedan seguir encontrando en internet un poco de distracción del "monotema" y una vía de contacto con familia y amigos, pero también canales de información de los que tratan de aprovecharse cibercriminales o difusores de bulos.

Los operadores de telecomunicaciones ya han informado del incremento de la demanda de conectividad y, aunque por el momento no está causando congestión en las redes, la Comisión Europea y el Órgano de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) han empezado a monitorizar el tráfico en cada Estado miembro para poder responder a posibles problemas de capacidad.

El trabajo a distancia, los cursos en línea para los estudiantes o el consumo audiovisual han aumentado la presión en las redes, por lo que la Comisión y el ORECE han pedido a las plataformas de descarga continua ofrecer definición estándar en vez de alta.

Netflix, Amazon Prime y YouTube han recogido el guante y han anunciado que reducirán la tasa de bits para ayudar a evitar la congestión de la red, haciendo lo posible para que la calidad del servicio a sus clientes no se resienta.

"La situación requiere un seguimiento pero no afecta al buen funcionamiento de los sistemas y servicios, especialmente los relacionados con la salud", indicó a Efe una portavoz de la agencia europea para la seguridad de las redes y de la información (ENISA), que precisó que "no hay caídas de actividad de los servicios en línea debido a problemas de congestión de la red".

Según dijo, los operadores ya están haciendo lo que está en su mano para incrementar la capacidad de las redes y asegurarse de que no hay perturbaciones notables.

La asociación europea de grandes operadores de telecomunicaciones, ETNO, afirma que no solo están garantizando una "conectividad fuerte para todos y unos servicios de emergencia resistentes", sino que también están proporcionando a sus clientes una conexión de datos ampliada, ilimitada o incluso gratuita, en estas circunstancias excepcionales.

La organización que aglutina a Telefónica, Orange, KPN o T-Mobile señala que también están ofreciendo llamadas o paquetes de entretenimiento a los usuarios, soluciones como videoconferencias o servicios en la nube para empresas o plataformas de enseñanza electrónica para los estudiantes que no pueden ir a clase.

"Tenemos una situación en la que las redes móviles y de internet atraviesan un test de estrés. Esto probablemente elevará la atención sobre la importancia de avanzar hacia las redes 5G de manera inclusiva y eficiente, y a largo plazo al 6G", dijo a Efe el representante ante la UE del gigante tecnológico chino Huawei, Abraham Liu.



Alerta ante el cibercrimen

La Oficina Europea de Policía ha avisado específicamente durante esta crisis a los ciudadanos de que tengan más cuidado con el uso de internet para evitar timos o delitos.

Europol recomienda cambiar la contraseña que viene por defecto con el rúter, instalar un antivirus en todos los dispositivos conectados a internet, revisar los permisos de las aplicaciones o elegir contraseñas fuertes y diferentes para el email y las redes sociales.

También insta a hacer una copia de seguridad de los datos e instalar actualizaciones de software, poner un código pin o biométrico al móvil o revisar la privacidad en las redes sociales.

Para evitar estafas en las compras en línea, aconseja acudir a los vendedores de confianza o con buenas calificaciones, utilizar tarjetas de crédito, pensar dos veces la compra si una oferta "suena demasiado bien" o comprobar de vez en cuando la cuenta bancaria en busca de actividad sospechosa.



Nuevas funciones

Otras plataformas han añadido funciones para adaptarse a la crisis. La aplicación de mensajería instantánea Snapchat, por ejemplo, ha compartido un conjunto de herramientas llamado 'Here for you' ('Aquí para tí', en español) para ayudar a sus usuarios con problemas emocionales o de salud mental, cuyo lanzamiento ha adelantado por la crisis del coronavirus.

Con esta nueva herramienta, cuando los usuarios busquen información sobre temas relacionados con la ansiedad, depresión, estrés, pensamientos suicidas o acoso escolar, la aplicación les ofrecerá información de expertos locales.

"'Here for you' ofrece un soporte en la aplicación para los usuarios que puedan estar experimentando una crisis de salud mental o emocional o que tenga curiosidad por saber más sobre estos temas o cómo ayudar a amigos con estos problemas", afirma la compañía en un comunicado.