Fallo generalizado de Instagram y Facebook

El servicio de Instagram y Facebook se ha caído en varias partes del mundo. Los errores se han registrado este jueves de forma intermitente desde las 14.30 horas, principalmente en países de Europa y América, según el portal Downdetector, que ha informado de que unos 8.000 usuarios se han visto afectados.



Varios usuarios informaron sobre fallos y lentitud en la carga de los contenidos en las redes sociales. Los usuarios se quejan de que no han podido acceder a Instagram y que han intentado reinstalar la aplicación para poder entrar, pero que ha sido en vano.



Las mayores interferencias de Instagram se han registrado en Reino Unido, Países Bajos, EEUU, Brasil, Argentina y Singapur, pero también en nuestro país se han visto gravemente afectadas Madrid y Barcelona. Lisboa es otro de los puntos cercanos donde el fallo está más generalizado.



Sobre las 16.30 horas, Instagram ha explicado, a través de su cuenta de Twitter, que eran "conscientes" de que había usuarios que estaban "teniendo problemas para acceder a las aplicaciones de la familia de Facebook, Instagram incluido", y que estaban intentando resolver los problemas para que "todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible".





We're aware that some people are currently having trouble accessing Facebook's family of apps, including Instagram. We're working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown