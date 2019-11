Da el paso definitivo a la transformación digital con estas dos empresas alicantinas

Que los usuarios aprendan prácticas que garanticen su seguridad online es algo fundamental hoy en día. Sin embargo, y según las últimas cifras del análisis de Acierto.com, la ciberseguridad continúa siendo la asignatura pendiente de los ciudadanos y empresas españoles.

En primer lugar, porque 9 de cada 10 usuarios no saben cómo crear una contraseña segura. Y no solo eso, sino que la mayoría tiene la misma para todas sus cuentas y no la actualiza nunca. Solo el 20% lo hace cada seis meses y hasta 2 de cada 5 ignoran de forma consciente las actualizaciones de su equipo, un punto clave para evitar virus y otras malas prácticas.

No es de extrañar, pues, que más de la mitad de los españoles se haya visto afectado por un problema de este tipo. El gran protagonista es el malware, causante de 1 de cada 5 infecciones. El phishing -suplantaciones de identidad- ocupa el último puesto de la lista, con un 2% de los casos.

No obstante el asunto cambia si hablamos de las empresas, cuyos incidentes más graves suelen estar relacionados con el ransomware y el robo de información en general. En este primero, el ciberdelincuente «secuestra» los equipos de la compañía y exige un pago para devolverlos a su normalidad.

La ciberseguridad en la empresa

El caso más acuciante es el de aquellas empresas que gestionan grandes dosis de información. Más del 76% de las empresas españolas han recibido algún ciberataque en los últimos meses. Además, los ataques a empresas se han incrementado en hasta un 60% durante el último año, especialmente aquellos que tienen que ver con la filtración de datos y con las PYMES. Los delitos dirigidos a estas últimas han crecido hasta un 130% en el periodo referido.

Dicho lo cual, un ciberseguro es una buena idea, pero no debería sustituir en ningún caso a la implantación de medidas de seguridad y educación de los empleados en la materia. Porque no basta con mitigar y atajar los efectos de un ciberataque, sino que resulta imprescindible prevenirlos mediante el establecimiento de protocolos de seguridad que deberían incluir, más allá de la tecnología adecuada, planes formativos concretos. Y es que, finalmente, son esos usuarios que ignoran cómo crear una contraseña segura, los que forman parte del entramado empresarial.

Soluciones que ahorran tiempo (y dinero) a la empresa

Grupo Solitium cuenta con un amplio catálogo de servicios informáticos.

Las pequeñas y medianas empresas que apuesten por dar su salto digital podrán generar un ahorro en costes y productividad de hasta el 65%, según las cifras que se barajaron en la jornada sobre digitalización en las pymes organizada por el Foro Empresarial de l'Horta Sud a finales del año pasado.

La digitalización documental es un paso natural y necesario en el salto digital de cualquier empresa. Pero no es lo único en lo que tienen que poner todas sus energías, porque el trabajo en movilidad también es ahora una prioridad para la nueva generación de profesionales 4.0.

Grupo Solitium pone a disposición de las organizaciones un amplio catálogo pensado para facilitar la transformación de las empresas y mejorar su productividad. Soluciones a medida, como:

Multifuncionales Ricoh IM C. Esta familia de multifuncionales está pensada para convertirse en el pilar de la digitalización en las empresas gracias a que aporta inteligencia escalable que permite personalizar la impresora, descargar aplicaciones para mejorar su productividad, conectarla a servicios en la Nube y añadirle nuevas funcionalidades; seguridad, control y protección frente amenazas específicas contra el sistema operativo; sostenibilidad, pues las IM C de Ricoh son entre un 15% y un 30% más eficientes energéticamente que la media del mercado; y un servicio de soporte en remoto para resolver incidencias en un tiempo óptimo. Además, estos equipos cuentan con el escaneo de doble cara en una sola pasada y la eliminación de las páginas en blanco sin necesidad de OCR. Portátiles HP Elitebook. Esta gama de portátiles no sólo cumple con lo que se espera de estos dispositivos de alto nivel, también suponen un avance en el rendimiento, la seguridad y la capacidad de gestión para ayudar a los profesionales en movilidad a realizar su trabajo de la mejor forma con dispositivos duraderos y ligeros. Además, su versión 360 de pantalla táctil combina la potencia de un PC con la movilidad de una Tablet. DocuWare. Este software de gestión documental que también ofrece Grupo Solitium es compatible con las normas y los procedimientos de los sistemas de empresas y oficinas. Es seguro y cuenta con funciones de flujo de trabajo, de acceso web y de integración universal mejoradas, las ventajas de procesamiento en la Nube, más todas las herramientas que se necesitan para una gestión eficaz del contenido empresarial. Y sin brechas de seguridad.

