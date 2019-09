B.B. King, protagonista del último 'doodle' de Google

Google ha querido homenajear a B.B. King, el 'el rey del blues' en el 94º aniversario de su nacimiento con un nuevo 'doodle', un vídeo que repasa su vida con una animación y la música de su clásico 'The Thrill is Gone'.

B.B. King, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, nació el 16 de septiembre de 1925 en Itta Bena (Misisipi, EEUU) y falleció el 14 de mayo de 2015 en Las Vegas a la edad de 89 años

El músico, que ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, comenzó su carrera musical en la década de 1940 y publicó desde entonces más de 50 discos.

Entre sus temas más conocidos figuran 'Three O'Clock Blues', 'The Thrill Is Gone' y 'When Love Comes to Town', una colaboración con los irlandeses U2.

Riley B. King (su verdadero nombre) nació en 1925 en una plantación de algodón cercana a Itta Benna (Misisipi), donde trabajó en una granja durante los primeros años de su vida al tiempo que acudía algunas horas a tomar clases en una pequeña escuela local.

Siempre junto a su inseparable guitarra Gibson apodada 'Lucille', King ganó a lo largo de su carrera, quince premios Grammy, más que ningún otro músico de blues.



Google homenajea los hitos históricos o fechas señaladas con sus 'doodles'



La historia del 'doodle'



Google suele decorar las letras de su logo para celebrar los aniversarios de personajes célebres o fechas claves en el mundo de la ciencia o la cultura, como puede ser el nacimiento de Charles Chaplin, los ganadores del Nobel, el aniversario de 'El Quijote' o bien algún acontecimiento relevante o novedoso o el calendario gregoriano.

El famoso buscador ha sorprendido con doodles interactivos como por ejemplo con el que conmemoró el 30 aniversario de 'Pac-Man', que permitía jugar al famoso videojuego.

Otros doodles destacados fueron el dedicado al 70 aniversario del nacimiento de John Lennon, con un vídeo que repasaba la imaginería del Beatle; el 60 aniversario de la publicación de 'Los astronautas' de Stanislaw Lem, con varios minijuegos, o el increíble dedicado a Les Paul, recreando una guitarra inspirada en el maestro de las seis cuerdas que permitía a los usuarios componer canciones.