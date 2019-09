Apple presenta Watch Series 5, con una pantalla que permanece siempre visible

La multinacional estadounidense Apple presentó este martes su nuevo modelo de reloj inteligente, el Apple Watch Series 5, que presenta como principal novedad una pantalla que permanece siempre visible, independientemente de su posición.

La pantalla de los modelos anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que únicamente reduce el brillo en esos casos.

"Apple Watch te permitirá hacer incluso más cosas que antes", ha preludiado El CEO de Apple, Tim Cook.

Los Apple Watch 5 están diseñados con una tecnología de baja temperatura que permite mantener la temperatura del dispositivo desde situaciones de 60 hercios hasta un hercio.

Mantiene las 18 horas de autonomía de batería de su predecesor y otras características ya presentes en la generación anterior como la aplicación de electrocardiograma y el detector de caídas y añade nuevas funciones como un nueva 'app' de compás, que se usa para funciones desde la astronomía hasta la escalada.

Las funciones de salud se amplían también a través del asistente Siri, que pasa a ser compatible con todos los servicios de emergencia internacionales incluso sin utilizar el móvil.

Está disponible en tres colores (plateado, dorado y 'gris espacial') en los modelos de aluminio, fabricados cien por cien con material reciclado, e introduciendo también nuevos modelos en titanio en color metálico y en cerámica en color blanco.

Los nuevos relojes estarán disponibles desde el 20 de septiembre y se podrán encargar desde este martes de forma anticipada. Los modelos GPS se venderán desde 449 euros, frente a los 549 euros para las versiones con conectividad de datos móviles.