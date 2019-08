Se cumplen 12 años de la creación del 'hashtag'

Ya pocos recuerdan los inicios de Twitter, pero ese símbolo tan utilizado hoy, el famoso hashtag, no nació al mismo tiempo que la red social. Esta forma de agrupar conversaciones cumple hoy 12 años. Esta invención no fue cosa de Twitter, sino del programador Chris Messina. Es más, la propia red social rechazó la idea desde el principio, hasta que vio su gran utilidad.





how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?