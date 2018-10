Los mejores productos tecnológicos para librarte de las tareas del hogar

El día a día en este siglo se ha convertido en toda una locura. El trabajo, los horarios, los niños... no hay suficientes hora al día para hacer todas las tareas del hogar. Aunque el mundo tecnológico también evoluciuona para convertirse en una ayuda primordial en el día a día.

Aparatos de todo tipo pueden mejorar la vida de las personas, sobre todo en el ámbito de la limpieza y de la cocina. Por eso, te damos una serie de ideas con las que seguramente ganarás en calidad de vida.









Ha supuesto toda una revolución en el mundo de la limpieza, y no es para menos. Los robots aspirador se han convertido en el aliado perfecto de todos aquellos que no tienen tiempo o no les gusta limpiar la casa a conciencia. De todos los precios, desde los 80 euros, se caracterizan por su autonomía y por la duración de su batería. Algunos, incluso, más allá de barrer, friegan los suelos dejándolos relucientes.

Más allá de que la vida sea más fácil con las tareas cotidianas, controlar el gasto en energía empieza a ser todo un reto imposible de conseguir, aunque siempre hay un remedio para todos. Los termostatos inteligentes son perfectos para saber cuánto se consume en energía durante el invierno con detalle.

A través de un estudio del espacio y el ambiente, este aparato mide la temperatura de una sala y se activa o desactiva en consecuencia. Y aunque hasta ahora algunos hogares cuentan con uno analógico, es lo digital el futuro de estos elementos de la casa.

Así, permiten programar una agenda diaria, semanal, mensual o incluso basada en las estaciones del año. Toda una ayuda con la que la factura del gas o la luz ya no será una sorpresa.

Con la llegada del frío, los potajes y platos de cuchara son el aliado perfecto, aunque su preparación puede llevar horas. Las ollas inteligentes son el aparato idóneo para meterse de lleno en los fogones sin perder mucho tiempo. Conocidas como 'slow cookers', algunas cuentan con temporiazodr y programas específicos.

A partir de los 60 euros de precio, con las ollas eléctricas y digitales se puede poner la comida en el fuego y olvidarse. Toda una opción a caballo entre la famosa Thermomix y la cocina tradicional que mejora, aunque sea un poquito, el día a día en el hogar.

Otros





Dentro de otros ámbitos hogareños, la vida puede ser mucho más amena a la hora de realizar ciertas tareas. Desde robots de cocina para la comida del bebé, rápidos y encargados de guardar los nutrientes y vitaminas de la comida. Calientan, descongelan, cocinan e incluso estirilizan los biberones. Todo una avance que ayudará, y mucho, en el día a día con un bebé entre manos.

En cuanto al tiempo de ocio, también se puede optimizar con aparatos como las barbacoas eléctricas. Que la complicación no sea algo que impida que puedas disfrutar con los amigos. Tampoco el espacio. Si tienes una zona descubierta en casa, como por ejemplo un balcón, podrás hacer barbacoa sin molestar con humos y olores a los vecinos.