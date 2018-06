Televisión 2.0, así será la TV del futuro

El 5 de octubre próximo se reúnen en Nueva York los principales agentes de la industria audiovisual en la Television Conference, un evento propio del New York Media Festival. Apasiona e inquieta a la vez. Con la televisión tradicional perdiendo espectadores en favor de la televisión online y a la carta, el sector todavía intenta averiguar cómo será su futuro inmediato.

"Cada aventura televisiva será única: la televisión tradicional y el contenido digital en vídeo se combinarán y se adaptarán a cada espectador con recomendaciones personalizadas creadas mediante tecnología de aprendizaje automático y opciones sociales para que la vida de los usuarios forme parte de sus experiencias", se atreve a aventurar Neal Mohan, director de producto de Youtube.

Tomar esta pequeña curva permitirá orientar la publicidad con más precisión. Las marcas adaptarán el contenido de cada anuncio para que resulte relevante. Ya no será necesario mostrar el mismo spot a toda la familia y esperar a que el miembro al que está destinado se sienta concernido.

El impacto de la tecnología y de los medios digitales ha cambiado el modo en que las generaciones más jóvenes experimentan y compran contenidos. De acuerdo con el análisis que la consultora EY presenta en su informe Future of television, contamos con el hardware, el software y las condiciones de contenido adecuados para que la televisión e Internet se unan y creen una experiencia televisiva única y personalizada al modo de "Escoge tu propia aventura".

Los consumidores esperan más del televisor de lo que en la actualidad les ofrece, quieren que su visionado sea personalizado, interactivo, flexible y que integre contenido original. En definitiva, quieren lo mejor de la televisión y de Internet en una sola plataforma. Con todo y pese a esta fractura de contenidos, los televidentes querrán participar en experiencias sociales colectivas como la Copa del Mundo o los Premios Oscar. "Si los creadores de contenido pueden construir una experiencia social sólida en torno a un programa (por ejemplo, juegos y otras experiencias en segunda pantalla)", explica EY en su informe, "los espectadores no querrán quedarse atrás".

La innovación combatirá el desorden derivado de este eventual entorno saturado, que a su vez, dará paso a más mesura y personalización en el consumo. Las demandas de contenido exclusivo sacarán, por tanto, máximo partido al ingenio del sector.

Netflix, líder en televisión de pago



En datos recogidos en el informe anual de Barlovento Comunicación sobre el Análisis Televisivo 2017, casi 6,1 millones de hogares consumen televisión de pago, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia. De acuerdo a las mismas fuentes, la empresa líder en modalidad de videoclub online (streaming) es Netflix, con 1.163.000 suscriptores, el 7,3 % del total de hogares con acceso a Internet. Le sigue HBO, con 414.000 miembros, el 2,6% del total.

Netflix combina producción propia con externa. Foto: Bloomberg

Con la caída continuada del precio de las pantallas, los consumidores podrán permitirse varios dispositivos para llevárselos allá donde quieran. Las experiencias serán mejores cuanto más orientadas estén al lugar en el que se encuentra el consumidor, en una especie de on the road. En este entorno omniplataforma y multipantalla, la sincronización será clave. Más pantallas significará también más espacio para la publicidad, "siempre que la experiencia se calibre y ajuste a este modelo", advierte la consultora EY en su informe Future of television.

El impulso tecnológico está generando muchas oportunidades en productos, servicios, marcas y modelos de negocio, como la realidad virtual o los eSports. Los datos, además, se están convirtiendo en una suerte de "moneda de cambio". La consultora PwC ensalza este último aspecto en su informe Entertainment and Media Outlook 2017-2021 España, donde destaca el valor de los datos para rentabilizar tanto la distribución como los contenidos. "Tecnologías como la Inteligencia Artificial", insiste en su análisis, "permiten ser más eficientes a la hora de alcanzar audiencias, atraer anunciantes, mejorar la experiencia de marca, interactuar con los usuarios y aumentar el consumo".