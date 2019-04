Los pediatras alertan de un nuevo aumento de los casos de meningitis

EUROPA PRESS

El coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), David Moreno, ha alertado de que en los tres primeros meses de año están aumentando, al igual que ocurrió en la temporada pasada, los casos de meningococo W e Y.



Se trata de un incremento que, pese a la existencia de vacunas, se está observando desde hace cuatro años tanto en España como en el resto de Europa. A pesar de que estos tipos de meningococo no siempre son letales, en casos como el de la cepa W la mortalidad registrada en la temporada 2017-2018 se situó en el 29 por ciento de todos los pacientes afectados.



A nivel general, el año pasado se registraron 372 casos de enfermedad meningocócica invasiva, de los cuales 142 fue por meningococo B, 48 por la cepa W y 37 por la Y. "Estamos ante un momento histórico de la Medicina y, concretamente, de la Pediatría porque contamos vacunas para cubrir todos los tipos de meningococo, pero lamentablemente continuamos viendo casos", ha dicho Moreno.



En concreto, son cinco en total las vacunas que existen para hacer frente a prácticamente todos los tipos de meningitis causadas por bacterias que ocurren en la edad pediátrica. Tres de ellas llevan años incluidas en los calendarios vacunales oficiales en todas las comunidades autónomas: 'haemophilus influenzae' tipo b, meningococo B y, desde el año 2016, la del neumococo.



Además, la de los meningococos ACWY ha sido añadida recientemente y se incluirá próximamente en el calendario de todas las comunidades a los 12 años, ya que es esta población en la que la presencia de estas bacterias en la garganta es mucho mayor. "Entre un 25 y un 30 por ciento de los adolescentes tiene algún tipo de bacteria como el meningococo y la vacuna hace que dejen de tenerlos y que no las transmitan", ha apostillado el doctor Moreno, quien ha matizado que tener estas bacterias no significa que se vaya a padecer la enfermedad y se ha mostrado partidario de vacunar también con esta vacuna a los niños de un año.



Precisamente, el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP ha reiterado también la importancia de incluir la vacuna contra el meningococo B en el calendario vacunal a nivel nacional, recordando que algunas comunidades como Castilla y León, Canarias y Melilla ya han anunciado su disposición a incluirlas en sus calendarios oficiales. De hecho, ha destacado la eficacia que ha demostrado su administración en Reino Unido, donde ya se han suministrado más de tres millones de dosis y se han prevenido entre un 70 y 80 por ciento de casos.



"Dos de cada tres familias en España están comprando la vacuna del meningococo B para sus hijos desde los tres meses de edad, pero como pediatras debemos defender que cualquier niño en España tenga acceso a esta vacuna, independientemente de la renta familiar", ha recalcado el doctor.



Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de la Fundación Española de Pediatría y miembro del Comité Ejecutivo de la AEP, Teresa Hernández-Sampelayo, quien se ha mostrado optimista en que, con el tiempo y con los datos que van saliendo y que demuestran la eficacia y seguridad de esta vacuna, la Administración decida incorporarla al calendario vacunal del Sistema Nacional de Salud.

Desconocimiento sobre la meningitis

Otro de los puntos destacados por los expertos ha sido el importante desconocimiento que hay entre la sociedad e, incluso, entre los profesionales sanitarios sobre diversos aspectos que rodean a la meningitis, tal y como se desprende de una encuesta realizada por la AEP a 1.400 sanitarios (el 76 por ciento pediatras) y 1.245 personas, con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se celebrará este miércoles 24 de abril.



Y es que, tal y como ha informado Hernández-Sampelayo, el 62 por ciento de los profesionales sanitarios consideran que su formación en vacunas frente a la meningitis es insuficiente y el 70 por ciento considera que las vacunas incluidas en el calendario de su comunidad autónoma para la prevención de la sepsis-meningitis son insuficientes.

Asimismo, a pesar de que el 73 por ciento de la población general conoce el calendario vacunal propuesto por la AEP, el 35 por ciento desconoce que la meningitis se puede prevenir.



Ante este desconocimiento, el doctor Moreno ha puesto la voz de alarma, recordando que si no se conocen los síntomas y no se actúa rápido, la enfermedad puede provocar la muerte, especialmente los casos de sepsis, los cuales tardan entre 6 y 8 horas desde que aparecen los primeros signos (manchas que no se quitan cuando se estira la piel) hasta que el bebé fallece.



Ahora bien, en el caso sólo de la meningitis, se suele descubrir a partir de las 24 y 48 horas, ya que empieza con una simple fiebre y, posteriormente, aparecen los vómitos, dolores de cabeza y rigidez en la nuca. "Es imprescindible que los padres conozcan todos estos síntomas para que acudan cuanto antes a los servicios de Urgencias o a un centro sanitario, porque si se detecta pronto se puede salvar la vida o evitar secuelas importantes de por vida", ha recalcado Moreno.

Campaña

Por todo ello, la AEP ha puesto en marcha la campaña 'Meningitis, cerrando el círculo. Una película que merece ser contada', en la que se invita a la población, de la mano de la periodista Tania Llasera, a sumarse a dar visibilidad a la meningitis en redes sociales haciendo el gesto #CerrandoElCirculo.



La iniciativa consta de cinco capítulos de un documental que se irán lanzando en la página web y en las redes sociales de la AEP a lo largo de todo el año. En todos ellos se hará un repaso desde distintas perspectivas de la evolución que ha tenido esta infección, ofreciendo información para que tanto la población general como los profesionales sanitarios puedan conocerla mejor.



"Con esta campaña queremos subrayar todo lo que hemos avanzado en la prevención de la meningitis gracias a la información y a la vacunación, porque toda la investigación que se ha realizado en torno a esta enfermedad merece ser contada. Queremos hacerlo sin alarmismo, pero también sin autocomplacencia, porque todavía queda mucho por avanzar en ambas líneas: es necesaria más información en las familias y en los profesionales sanitarios, y también más acceso a la vacunación", ha zanjado la presidenta de la Fundación Española de Pediatría.