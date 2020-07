"Gracias a los implantes dentales tengo más seguridad para hablar y sonreír delante de la gente"

Rafa es monitor de spinning y ha decidido poner punto final al problema que durante tantos años ha tenido y que le ha impedido lucir una sonrisa generosa y disfrutar del placer de comer con normalidad. Gracias al tratamiento de implantes y dientes fijos en el mismo día, realizado en Vericat Implantología Inmediata, vuelve a comer sin problemas y sonreír sin complejos.

La sonrisa es un elemento clave para comunicarnos con el resto de seres humanos. Con ella expresamos muchas emociones, como alegría o felicidad.

Y ese era uno de los problemas de Rafa: no poder sonreír a gusto. "Toda la parte de arriba se me movía. Y en la parte de abajo me faltaban unas cuantas piezas. La estética fatal. Con gente con la que no tenía confianza me tenía que tapar la boca para hablar. Y no podía comer carne", comenta este paciente.

En Vericat Implantología Inmediata Rafa obtuvo la solución que buscaba: implantes dentales y prótesis fijas en el mismo día. "Nadie, nadie, nadie, excepto el doctor y las personas que trabajan aquí me han visto sin dientes", explica el paciente para quien disponer de dientes fijos desde el primer día de tratamiento era vital. "Además no he sentido nada de dolor", enfatiza.

El equipo Vericat es pionero desde 2002 en dientes fijos en un día.



Los tratamientos de implantes son indoloros gracias a la anestesia local. En rehabilitaciones totales se suele utilizar como complemento a la anestesia local la sedación consciente. De esta forma, el paciente está totalmente relajado durante la intervención."Rafa presentaba una periodontitis rápidamente progresiva por lo que hubo que extraer estos dientes para colocarle seis implantes en la arcada superior y cuatro implantes en la arcada inferior. En el mismo día le pusimos unos dientes fijos sobre los implantes que habíamos colocado y pudo reincorporarse a su vida familiar y social de forma inmediata", explica el Dr. Vicente Antonino, director médico de Vericat Elche y Vericat Alzira.

Cuando hay un problema de movilidad causado por una periodontitis irreversible "la mejor opción para el paciente es extraer los dientes para conservar la mayor parte de hueso de la encía. De esta forma, al disponer de hueso suficiente, se evitan opciones más complejas para realizar un tratamiento de implantes". detalla el Dr. Antonino.

En Vericat Implantología Inmediata el paciente no está ni un solo día sin dientes.

Máximo confort para el paciente

Los tratamientos de implantes dentales con carga inmediata son, sin duda, los que más confort proporcionan al paciente, puesto que puede sonreír sin complejos y comer con normalidad desde el primer día. "El equipo Vericat realiza de forma habitual desde 2002 este tratamiento, gracias al cual el paciente no está ni un solo día sin dientes fijos", comenta el Dr. Antonino.

"Gracias a los implantantes dentales, ahora tengo más seguridad para hablar y reír delante de la gente. ¡Tengo los dientes perfectos!". Solo habían pasado unos minutos desde que Rafa llevaba los dientes fijos sobre implantes y ya era consciente de que el tratamiento de Vericat iba a proporcionarle la calidad de vida que necesitaba: "Cuando salga de la clínica voy a ir al gimnasio a enseñar a los alumnos mi nueva boca. Ojalá me hubiera hecho antes el tratamiento", comentó el paciente el día de la intervención.



