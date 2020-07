Implantes y dientes fijos en un día en la nueva clínica dental de Vericat en Elche

Comer con normalidad y sonreír sin complejos. Lo hacemos a diario y no le damos mayor valor hasta que la falta de piezas dentales nos lo impide. De esta forma un problema dental se convierte en un problema, además, psicosocial. Porque hay personas que necesitan taparse la boca para sonreír o no pueden disfrutar de una simple cena con amigos por las ausencias dentales.

Cuando ocurre esto, «disponer de la información correcta en el momento adecuado es lo que permite al paciente recuperar su calidad de vida gracias a los tratamientos de implantes y dientes fijos en un día», comenta el doctor Vicente Antonino, director médico de la la nueva clínica de Vericat Implantología Inmediata en Elche.

A lo largo de las dos décadas dedicadas en exclusiva a la implantología dental, el equipo Vericat ha comprobado lo importante que es para la calidad de vida que las personas dispongan de todos sus dientes.

Los problemas de la falta de dientes

«Algunos pacientes nos han confesado que se han sentido socialmente aislados, ya que, por ejemplo, no podían salir a cenar a un restaurante al no poder masticar bien los alimentos. O no se sentían a gusto al sonreír al tener que taparse la boca para ocultar las ausencias dentales. Esto, tarde o temprano, acaba afectando psicológicamente. Y a veces, el paciente no es consciente de ello», explica el doctor Antonino.

Pero la odontología, que se ocupa primero de conservar todos los dientes naturales, ofrece también soluciones para reponer los dientes perdidos. «La implantología inmediata es el tratamiento que proporciona los mejores resultados de confort, ya que el paciente no está ni un solo día sin dientes».

Recuperar la calidad de vida en solo un día

La técnica de implantes inmediatos, de la que en Vericat son pioneros desde 2002, consiste en colocar los implantes y los dientes fijos en un solo día. Se trata de una técnica que ha revolucionado la implantología. «No hay que pedir bajas en el trabajo. Este tratamiento se realiza con anestesia local y resulta indoloro. Además, el mismo día el paciente sale de la clínica con unos dientes fijos sobre implantes. Por esto, puede cenar alimentos sólidos de consistencia moderada», detalla el doctor Antonino.

Tal y como señala el director médico de Vericat Implantología Inmediata Elche, gracias a la técnica de carga inmediata, el paciente puede cenar la noche del tratamiento alimentos como pasta, arroz, verduras, pescado, tortilla o hamburguesa. Y al cabo de una semana, puede comer el 90% de los alimentos, evitando aquellos que son excesivamente duros, como los frutos secos. «Sin duda, es un tratamiento que cambia la vida del paciente desde el primer día».

Vericat Implantología Inmediata ha optado por la superespecialización en este tipo de tratamientos. «La dedicación exclusiva a la implantología dental nos ha permitido perfeccionar todos los procedimientos y alcanzar tasas de éxito cercanas al 100%. De esta forma, realizamos los tratamientos con la máxima seguridad y garantizamos para toda la vida todos nuestros implantes», concluye el doctor.

