HLA Vistahermosa reduce los residuos sanitarios y el impacto ambiental

Ayer 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y por ello desde el Área de Medio Ambiente HLA Vistahermosa quieren lanzar una reflexión en relación a su compromiso y política de calidad medioambiental: Ahora que vamos en camino hacia esa «nueva normalidad», ¿qué pasará cuando la sociedad retome por completo su actividad? ¿Continuaremos sometiendo al planeta a la misma presión o empezaremos a establecer con el Medio Ambiente una relación más respetuosa? Nuestro futuro dependerá del camino que elijamos.

El estado de confinamiento ha dejado ver durante las últimas semanas imágenes inéditas que reflejan los beneficios ambientales que esta situación ha generado: mejora drástica de la calidad del aire, grandes ciudades con los cielos más limpios, los cristalinos canales de Venecia, delfines en los puertos, multitud de animales salvajes recuperando sus hábitats, etc.

Sin embargo, la otra cara es el incremento gradual en la producción y consumo de material plástico. Debemos tener presente que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 2019.

Durante el confinamiento se ha producido un incremento del uso de productos como bolsas de plástico, envases y embalajes, así como productos sanitarios como mascarillas, guantes y máscaras protectoras, entre otros equipos de protección individual (EPI).

Conviene recordar que, a pesar de tratarse de residuos plásticos, estos deben ser depositados en el contenedor de basura no reciclable, nunca en los contenedores de recogida selectiva y menos aún abandonarse en la vía pública. Si estos materiales no se gestionan correctamente no solo son un potencial foco de contagio, si no también, al estar fabricados con materiales no biodegradables, pueden permanecer en la naturaleza cientos de años.

Los expertos coinciden en que la mejor vacuna para el futuro pasa por proteger la biodiversidad y el medio ambiente, y es que la pérdida de la biodiversidad facilita cada vez más la transmisión y propagación de patógenos procedentes de especies animales, como ha ocurrido con la covid-19.

Si algo ha demostrado esta crisis es que muchas cosas, a priori impensables, pueden ocurrir y que, a partir de aquí, un cambio puede ser posible por parte de todos. Es en este cambio donde radica la importancia de la concienciación ambiental que desde HLA Vistahermosa llevan años incentivando. Esto último es algo que ha marcado la evolución de sus centros y que queda reflejado en su trayectoria con la certificación ISO:14001 desde hace más de diez años.

Fruto de este compromiso con el medio ambiente, durante los últimos años se han hecho cambios destinados a la optimización de los recursos naturales tales como mejoras en instalaciones de iluminación (detectores de presencia o iluminación tipo LED), climatización y medidas relacionadas con el consumo de agua, consiguiendo con ellas una reducción de más de un 10 % así como una disminución también notable en el consumo eléctrico.

La concienciación ambiental queda también reflejada en hechos como la selección de proveedores con compromiso medioambiental, el porcentaje creciente de energía procedente de fuentes renovables, la sustitución progresiva del papel por digitalización (códigos QR con información para pacientes), la formación al personal para un uso responsable de los recursos y la correcta segregación interna y externa de residuos o la sustitución total del consumo de combustibles fósiles por otros menos contaminantes como el gas natural.

Además en los últimos años se han llevado a cabo distintas campañas destinadas a la reducción de la huella de carbono, la huella de agua y el impacto ambiental (por ejemplo, la iniciativa de plantar un árbol por cada bebé nacido durante esta semana en años anteriores) o la información sobre buenas prácticas ambientales, la creación de puntos verdes, el plan de minimización de los residuos sanitarios peligrosos o el desarrollo de estrategias y soluciones que favorezcan la seguridad de los pacientes frente a la pandemia desde una perspectiva medioambiental (como la ubicación de circuitos exteriores a sus centros y libres de covid).

No sabemos lo que depararán estos meses futuros pero si algo tenemos claro es que todo esto nos transformará y seguirá haciéndonos mejorar para poder cuidarte sin dejar de cuidar al planeta.

