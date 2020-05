La sanidad privada, pilar clave en el control médico de la crisis del coronavirus

Ningún axioma ofrece menos discusión que el que antepone la vida a cualquier otro factor. Crisis globales –y terriblemente transversales– como la que ha provocado la propagación del coronavirus (localizado por primera vez en Wuhan a finales de 2019 y presente ya en 185 países) han dejado clara una cosa: la sanidad privada ha resultado capital para el control médico de la covid-19 en Alicante.

Los centros de referencia de la provincia han puesto al servicio del Ministerio de Sanidad, o sea, a beneficio de la ciudadanía, todos sus recursos fortaleciendo con ello la compleja primera línea de acción contra un patógeno del que no se sabía absolutamente nada y que solo en España ha causado ya más de 27.000 muertes. Hacer frente al desconcierto inicial fue un reto que se saldó con buena nota.

El seminario digital organizado por INFORMACIÓN esta semana reunió a destacadas personalidades médicas, referencias profesionales en sus campos, y reveló que la unión de fuerzas permitió amortiguar el golpe letal de una enfermedad que no hace distinciones. Los directores médicos Sergio Rogel (IVF Spain), Concha Giner (HLA Vistahermosa), Amancio Marín (Quirón Salud), Escarlata López (GenesisCare España), Enrique Chipont (Oftálica), y Alejandra Amesty (Vissum Alicante), intercambiaron experiencias, valoraciones y soluciones con el director gerente de IMED Levante, Carlos Yago; la oftalmóloga de la Unidad de Retina y Mácula de Oftalvist, Patricia Devesa; el responsable de ginecología de la Unidad de Reproducción de HLA Vistahermosa, Antonio Lloret; y con el vicesecretario del Colegio de Farmacéuticos, Bernardo Sala.

Moderados por el periodista Toni Cabot, los diez ponentes que tomaron parte en el webinar Salud y Personas (en este enlace lo puedes ver íntegro) coincidieron en subrayar la idoneidad de haber dado una respuesta sanitaria conjunta y sin cortapisas a pesar del «pánico y el desconcierto» que se generó tras decretarse el estado de alarma. Recalcaron la relevancia de haber implementado estrictas medidas de protección en sus respectivos hospitales y unidades clínicas y recomendaron a los ciudadanos que descarten no acudir a un centro de salud privado por miedo a un posible contagio porque el riesgo de contraer la enfermedad en sus instalaciones «está muy controlado».

Doctora Concha Giner

«La sanidad privada se ha comportado como tocaba, se ha puesto a las órdenes del ministro de Sanidad, al mismo nivel que la pública. Hemos estado al servicio del país porque se trataba de curar sin distinción y así ha sido», defiende Concha Giner, que admite que en un primer instante, «fruto del desconcierto y la falta de información» se vivieron momentos críticos que se pudieron superar «gracias a los protocolos de seguridad y prevención que pusimos en marcha para proteger a los pacientes y al personal sanitario», aduce la directora médica de HLA Vistahermosa.

Doctor Amancio Marín

«QuirónSalud ha atendido al 13% de los pacientes covid-19 hospitalizados en nuestro país», advierte Amancio Marín. «La nuestra ha sido la compañía sanitaria que ha liderado la responsabilidad social frente a la enfermedad y también la única del sector sanitario entre las 20 empresas con más compromiso social ante la pandemia, según un informe elaborado por el Monitor Merco», recuerda su director médico en Alicante. «Hemos recibido la certificación Protocolo Seguro frente al covid-19 emitida por Applus+, reduciendo así al máximo el riesgo de infección en nuestras instalaciones, tanto para su personal como para los pacientes Con este sello, nos convertimos en pioneros en la Comunidad en la obtención de esta distinción. Las pruebas PCR que usamos para detectar el virus son las más fiables junto con la técnica CLIA».

Doctor Enrique Chipont

«El paciente debe sentirse seguro, ir tranquilo a nuestros centros, sin miedo. Hemos aumentado el espacio en las salas de espera y puesto a disposición de pacientes y profesionales todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias: mascarilla, guantes, geles, EPI, etc. Nuestros pacientes deben saber que contamos con quirófano propio, por lo que no necesitan abandonar en ningún momento el entorno seguro que les facilitamos junto a su doctor de confianza», detalla Enrique Chipont, que, como director médico de Oftálica, valora muy positivamente el sistema de videoconsulta para que el paciente reciba un primer diagnóstico sin necesidad de salir de casa».

La doctora Patricia Devesa

Por su parte, la oftalmóloga Patricia Devesa hace hincapié en la importancia que tiene para algunas patologías no saltarse los tratamientos presenciales. «Damos prioridad a los diagnósticos de retina o glaucoma porque estos casos deben ser tratados rápidamente, no se pueden demorar. Los pacientes no deben tener miedo y visitarnos porque no se van a contagiar y actuar rápido es clave para controlar su enfermedad», insiste la doctora de Oftalvist.

La doctora Alejandra Amesty

En la misma línea, Alejandra Amesty esgrime que Vissum Alicante «ha adaptado todo el circuito de visitas, las consultas, los quirófanos y la desinfección se ha multiplicado a todos los niveles. Trabajamos muy cerca de la cara de los pacientes y eso nos ha hecho extremar las precauciones para imposibilitar los contagios al máximo». La doctora valora positivamente el exhaustivo cuestionario que responden los visitantes antes de acudir al centro para poder «tenerlo todo controlado».

Protección oncológica

La doctora Escarlata López

Un grupo de pacientes que requiere máxima atención por sus condiciones particulares de vulnerabilidad es el de los pacientes con cáncer. Escarlata López anunció en su turno de palabra que GenesisCare España adoptó un total de «35 medidas de seguridad sin que ello haya afectado al ritmo de trabajo».

La directora médica aclara que su centro ha adaptado los protocolos «de forma individualizada», y destaca la capacidad que han demostrado «para lograr reducir la temporalidad de los tratamientos presenciales para reducir la estancia fuera de casa de los enfermos sometidos a ellos». Durante el estado de alarma, «hemos atendido a más de 1.000 personas y solo tres no han podido completar el tratamiento íntegro», indica Escarlata López.

El doctor Carlos Yago

IMED Levante ha comunicado que no ha registrado «ningún ingreso por contagio de covid-19 en los últimos 15 días», circunstancia que potencia aún más la seguridad para las personas que acudan allí a visitar a su médico. «Hemos protegido a nuestros profesionales y el grado de positivos ha sido residual. Ahora mismo, nuestras instalaciones son 100% seguras, por eso nadie que sienta que debe acudir a una consulta debe quedarse en casa, es importante atajar las dolencias a tiempo y en IMED no hay motivo para no hacerlo», valora Carlos Yago.



Embarazadas

El doctor Sergio Rogel

La duda sobre si las mujeres en cinta estaban más expuestas al coronavirus se ha disipado. «Todos los estudios indican que las embarazadas responden al virus igual que el resto, que no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad», resuelve Sergio Rogel.

«El virus no entra en los ovocitos y, salvo casos residuales, las madres no transmiten la covid-19 al bebé durante la gestación», reconoce el director médico de IVF Spain. «No hay que retrasar las urgencias ni las visitas a los especialistas», vuelve a reiterar el doctor, porque la seguridad dentro de nuestros hospitales «es total».



El doctor Manuel Lloret

Abundando en esta misma idea de sublimación de la profilaxis, Manuel Lloret aduce que, en su departamento, «sometemos a una PCR (prueba de detección del SARS-CoV2 en el organismo) a las pacientes 48 horas de entrar de que ingresen en el quirófano y tomamos todas las medidas de protección posibles porque a nuestra clínica siempre vienen personas asintomáticas por razones obvias», desvela el ginecólogo de la Unidad de Reproducción de HLA Vistahermosa.

«Nuestras pacientes se sienten seguras, los profesionales también y, además, hemos adaptado los espacios para hacerlos más abiertos y afianzar aún más la protección individual», destaca Lloret.



Labor farmacéutica

El doctor Bernardo Sala

Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, las farmacias de todo el país, muchas veces la primera barrera de la atención sanitaria, han atendido «a más de 30 millones de personas, (en las boticas y también a domicilio)», informa Bernardo Sala, vicesecretario del Colegio de Farmacéuticos.

«En esta crisis, nuestro gremio ha tenido la obsesión de estar al lado de los pacientes tratando de que nadie se quedara sin recibir su medicación, de mantener el abastecimiento a pesar de las dificultades», reconoce Sala, que asegura que han puesto a disposición del Gobierno central sus más de 22.000 establecimientos para someter a la población a test masivos.

Sobrevivir a la pandemia es el único camino y para ello, además del trabajo proactivo de la sanidad privada, como recalca Cocha Giner, «será necesaria la conciencia social». La directora médica del hospital HLA Vistahermosa ve fundamental que los ciudadanos «se pongan la mascarilla para salir de su casa y respeten la distancia personal» si se quiere evitar dar pasos atrás en la desescalada y volver a llevar hasta el límite el Sistema Nacional de Salud.