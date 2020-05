Test rápidos de detección de Covid-19 en Hospital Clínica Benidorm

Hospital Clínica Benidorm ha puesto en marcha la Consulta Médica Preventiva Covid-19 en la que está realizando tests rápidos a los pacientes que lo solicitan. La consulta, con cita previa, consta de la atención y asesoramiento de personal médico y la realización del test rápido de detección de anticuerpos IGG-IGM anti Covid-19.

Son muchas las dudas de los pacientes y de la población en general sobre cuál es la mejor forma de detectar un posible contagio por Covid-19. En realidad, hablamos de test rápido o de prueba PCR sin entender que sólo un médico debe valorar qué prueba es más adecuada, en función del caso de cada paciente. A pesar de esto, en la mayoría de casos con un test rápido, como los que se están realizando en HCB, es suficiente para saber si se ha pasado la enfermedad y cuándo aproximadamente.

Para salir de dudas, el Servicio de Laboratorio y Microbiología de Hospital Clínica Benidorm detalla a continuación qué información aporta cada tipo de prueba:

- El test rápido IGG-IGM aporta información sobre si se ha dado contagio por Covid-19 y cuándo se ha dado. El indicador IGM se asocia a una infección reciente y el indicador IGG, a la infección más antigua. Según los niveles de estos marcadores, el especialista podrá valorar cuándo se ha producido el contagio.

En algunos medios hemos oído hablar de los "falsos negativos". Esto se da sobre todo en algún caso debido al conocido como "periodo ventana": en los primeros días de la enfermedad no se revelan los anticuerpos y el test, al no detectarlos todavía, da negativo. Hay que destacar que esto no es lo más frecuente.

Por lo demás, el test rápido de detección de anticuerpos IGG-IGM anti Covid-19 es muy útil y rápido para conocer si se ha tenido o no la infección. Se realiza con una pequeña muestra de sangre, normalmente extraída del dedo con un ligero pinchazo y en 15 minutos se obtiene el resultado.

- Otras pruebas de detección: La PCR es otra prueba diagnóstica que detecta la presencia de material genético del virus en nuestro organismo. Para esta determinación se precisa otro tipo de muestra que consiste en un exudado de nasofaringe u otra muestra respiratoria. La PCR indica si la infección está activa en el momento actual. Por eso, en la mayoría de casos, lo más rápido y práctico es empezar por una prueba de test rápido, sobre todo si no hay síntomas.

En los casos en los que el test rápido sale positivo en sus dos marcadores o en el marcador IGM (infección reciente) la mejor manera de valorar si el paciente está teniendo la infección en ese momento y puede contagiarla es realizando una prueba de PCR.

En otros casos, el paciente ha pasado la enfermedad y quiere reincorporarse a su puesto de trabajo. Una vez que la prueba de PCR da negativo, se entiende que la infección ya no está activa y ya no contagia.

En casos con pacientes que presenten síntomas compatibles con Covid-19, también es recomendable realizar este tipo de prueba que confirmará si esos síntomas son debidos a esta infección.

Para evitar pruebas innecesarias o errores de diagnóstico, la realización del test de detección de Covid-19 en Hospital Clínica Benidorm siempre se lleva a cabo por personal médico que guía al paciente en cada caso y situación posible.