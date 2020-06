¿Es buen momento para operarme de cataratas?

La enorme repercusión de la pandemia de Covid-19 ha paralizado o ralentizado muchas de las anotaciones que teníamos como urgentes en nuestras agendas sanitarias hace apenas dos meses.

El retorno a la actividad preferente programada siguiendo las pautas marcadas por sanidad nos permite volver a ocuparnos de aquellas patologías oculares que el tiempo y la imposibilidad de movernos del domicilio han ido agravando.

Según indica el doctor Enrique Chipont, director médico de Oftálica Clínica Oftalmológica, "hemos retomado la actividad preferente programada bajo dos premisas fundamentales: el cuidado de la salud ocular de los pacientes y la adopción de las máximas garantías higiénicas y sanitarias para generar un entorno seguro y a salvo del coronavirus. Proporcionamos mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico a los pacientes, hemos creado circuitos seguros y todo lo necesario para generar un ambiente seguro a quienes nos visitan".

Todas las patologías visuales son importantes para el oftalmólogo y cada una de ellas es la más importante para el paciente. Tengamos en cuenta que más del 80% de la informaciones que recibimos la percibimos a través de los órganos visuales. Dentro de las patologías oculares. Una de las más comunes son las cataratas.

¿Existe relación entre las cataratas y el Covid 19?

Una de las preguntas más habituales de quienes han padecido o padecen cataratas en estos últimos tiempos es si existe relación entre esta patología y el Covid 19.

A día de hoy, la respuesta es que no existe evidencia alguna de que las cataratas se agraven con el Covid 19, pero sí es cierto que por el propio principio degenerativo del problema, la vista de quien las padece va empeorando. De modo, que una consecuencia de la espera puede haber sido, en muchos casos, el incremento de la dependencia de terceras personas a consecuencia de la pérdida de visión.

"El posible agravamiento de las cataratas en tiempo de confinamiento ha llevado incluso a los oftalmólogos a ofrecer determinados consejos a quienes sufren esta patología ocular. Como por ejemplo, la necesidad de eliminar aquellos obstáculos que pueden hacernos tropezar en el hogar a causa de perder visión por las cataratas. O bien, contar con la iluminación necesaria para evitar esos obstáculos domésticos o, simplemente, para leer un libro", explica el doctor Chipont.

¿Cuáles son los síntomas de las cataratas?

Las cataratas se producen al aparecer nubosidad u opacidad en el cristalino, que es la lente natural del ojo. Se trata de un problema que está originado por el envejecimiento ocular. Y su empeoramiento es progresivo. Curiosamente, en su fase inicial, el paciente puede mejorar su visión de cerca. Sin embargo, hay otros indicios o síntomas de las cataratas, que tienen que ponernos en guardia.

Cinco de los síntomas que pueden anunciar que padecemos de cataratas:

El paciente puede tener la sensación de que pierde dioptrías y comienza a cambiar casi continuamente la graduación de gafas y lentillas. El paciente puede notar también una paulatina pérdida de la visión nocturna. Comienza la percepción de visión borrosa. Como si viéramos los objetos a través de cristal que cada vez es más traslúcido. Luces destelleantes. Este es un problema realmente grave, que termina por apartar del volante a los pacientes de cataratas. El paciente puede experimentar, en estadios iniciales de las cataratas, visión doble.

Los síntomas descritos nos deben llevar, directamente, a la consulta del oftalmólogo. El objetivo es que el especialista efectúe las pruebas oportunas para diagnosticar sin margen de error la patología que padecemos. No obstante, uno de los síntomas más frecuentes de la catarata es la pérdida de la agudeza visual por envejecimiento ocular.

¿Qué ocurre si no prestamos atención a las cataratas?

Las cataratas afectan o afectarán a todas las personas. Normalmente, con edades superiores a los 65 años, aunque pueden aparecer de un modo más precoz. Las cataratas tienen solución. Esa solución es quirúrgica. Y es necesario afrontar el problema, subraya el doctor Chipont.

Si nos obstinamos en no operarnos de cataratas, sucederán varios acontecimientos en cascada. Por un lado, perderemos totalmente la autonomía para movernos: Primero, se hará imposible conducir. Nos convertiremos en dependientes en trayectos medios o largos.

A continuación, esa dependencia crecerá y ya no podremos andar solos. Ni por la calle, ni en casa. Dejaremos de percibir los rasgos de los seres queridos. Todo será traslúcido, primero, y oscuro, más tarde. Perderemos, también, la autonomía, incluso para comer o ir al baño. No podremos hacer nada solos. Por tanto, no operarnos de cataratas no es una opción.

¿En qué consiste la operación de cataratas?

La operación de cataratas mediante la facoemulsificación es el método más eficaz y utilizado para eliminar las cataratas de forma definitiva y recuperar la visión. Consiste en la utilización de ultrasonidos o láser para disolver y extraer el cristalino deteriorado, y sustituirlo por una lente intraocular que realice su función. Se trata de la opción más segura e indolora. Permite eliminar por completo las cataratas.

Existen tres tipos de lentes intraoculares:

Las lentes intraoculares más comunes son las monofocales y corrigen la visión de lejos. Las lentes intraoculares multifocales permiten la corrección de la visión de lejos y de cerca. Las lentes intraoculares trifocales permiten la corrección de cerca y de lejos pero también a distancias medias.

¿Cuánto tiempo ocupa la operación de cataratas?

Esta es otra pregunta habitual de los pacientes. Conviene saber que:

La intervención de cataratas dura, aproximadamente, unos diez minutos. No tiene efectos secundarios. La recuperación postoperatoria es muy rápida. Lo más importante de todo el procedimiento es que el paciente recupera muy rápidamente la visión que creía perdida para siempre.

"Siempre recuerdo una intervención de cataratas que resulta muy gráfica a la hora de explicar los efectos de la operación de cataratas. En cierta ocasión, vino a visitarme un paciente cuya ocupación era la de panadero. Tras la primera consulta, detectamos su problema de cataratas. Y la solución, quirúrgica. El paciente me preguntó si consideraba posible que unas pocas horas después de la operación él pudiera estar haciendo pan. Le dije que sí. Y así fue".

¿Qué efectos tiene la operación de cataratas?

En consecuencia:

El paciente gozará de una excelente visión (tanto de cerca como de lejos, según la lente intraocular utilizada). Recuperará la nitidez de los colores y objetos. La cirugía de cataratas es rápida y eficaz y ofrece muy buenos resultados a corto plazo.

¿Es buen momento para operarme de cataratas?

Dentro del proceso de normalización de la actividad, en Oftálica Clínica Oftalmológica han recibido autorización para reiniciar e ir recuperando gradualmente nuestra actividad asistencial habitual por parte de la Conselleria de Sanitat.

Además, con el objetivo de garantizar su seguridad clínica, han creado circuitos separados y áreas restringidas con las distancias de seguridad marcadas por el Ministerio de Sanidad.

También, han extremado todas las medidas de limpieza e higiene de sus instalaciones y llevan a cabo periódicamente, junto a las labores habituales, la desinfección de zonas comunes mediante técnicas propias de zonas de asepsia como los quirófanos.

Además, facilitan a todos y cada uno de sus pacientes gel hidroalcohólico, mascarilla y guantes homologados para extremar las precauciones de seguridad clínica. Paralelamente a eso, Oftálica realizará el test de Covid-19 a sus profesionales sanitarios y administrativos para preservar su seguridad y la de los pacientes.

Los consejos del doctor Chipont