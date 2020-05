¿Cómo puede afectar el Covid-19 a pacientes con patologías cardiovasculares?

Las dudas acerca de cómo afecta el coronavirus a pacientes con patologías previas son muy habituales. Las patologías cardiovasculares en concreto afectan a un gran número de personas de la población española, es por ello que la situación de alerta sanitaria debido al Covid-19 ha generado muchas preguntas entre los pacientes cardiovasculares. ¿Qué ocurre si un paciente cardiovascular se ve afectado por el Covid-19? Si presenta un cuadro respiratorio por coronavirus, puede tener alguna complicación mayor. Por eso se los considera pacientes de riesgo.

La alteración del sistema inmune, la inflamación y el aumento de la coagulación durante la infección del Covid-19, puede agravar una patología cardiovascular crónica que estaba estable y aumentar el riesgo de infartos al romperse las placas de ateromas de los vasos y desencadenar principalmente un infarto de miocardio, tal y como afirma la doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología de Quirónsalud Valencia.

Así mismo la doctora Lauwers advierte de la afectación directa de la musculatura del corazón en los pacientes con coronavirus lo que aumenta el riesgo de sufrir una inflamación o miocarditis y resalta la importancia de realizar un seguimiento cardiológico más exhaustivo de los pacientes tras la infección.

"Este tipo de secuelas", destaca la especialista de Quirónsalud Valencia, "serán más importantes en pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular previa al coronavirus pero también en aquellos pacientes que han retrasado su visita al cardiólogo o no han acudido a la misma".

Estos datos se ven refrendados por lo publicado por la Sociedad Española de Cardiología que señalan de la disminución en un 40% de coronariografías y procedimientos intervencionistas desde el inicio de la pandemia para el tratamiento de las angioplastias primarias para la apertura de la arteria coronaria en infartos.

La doctora Lauwers recomienda que, "tanto la infección de Covid-19, como tras su resolución se debe realizar un estudio cardiológico con las técnicas habituales si el paciente presenta algún tipo de síntoma, sobre todo para asegurarnos de que la musculatura del corazón no ha sufrido ningún daño, así como para descartar placas de ateromas en sus arterias".

Síntomas de alarma de las enfermedades cardiovasculares

Uno de los grandes efectos colaterales de la pandemia, aparte del ocasionado por el virus, ha sido el retraso del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares por el miedo a acudir a un centro hospitalario.

El doctor Rafael Florenciano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Torrevieja advierte de la necesidad de acudir a un centro sanitario ante síntomas compatibles con un infarto, entre los que se encuentran: dolor en el pecho opresivo irradiado a brazos o mandíbula, sudoración fría, náuseas y dificultad para respirar.

"La presencia de uno o varios de estos síntomas, especialmente en pacientes con factores de riesgo como la diabetes o la hipertensión puede indicar que el paciente está sufriendo un infarto por lo que hay que acudir con urgencia al hospital o contactar con el 112", incide el doctor Florenciano.

"La atención urgente" añade el cardiólogo de Quirónsalud Torrevieja "no sólo debe limitarse a pacientes con dolor en el pecho. Otras enfermedades se pueden manifestar de forma aguda como es el caso de la insuficiencia cardíaca y las arritmias".

En el caso de la insuficiencia cardíaca su aparición se caracteriza por una repentina dificultad para respirar mientras que las arritmias se caracterizan por palpitaciones. "Ante estos síntomas también debemos acudir al hospital ya que un diagnóstico y tratamiento temprano de estas patologías mejora mucho su pronóstico", advierte el cardiólogo.

"El miedo al contagio no puede impedir que los pacientes acudan a los hospitales para recibir un tratamiento efectivo. Los hospitales están suficientemente preparados para seguir tratando a pacientes urgentes con otras patologías distintas al Covid-19", afirman ambos especialistas.

Recomendaciones: llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio físico

Especialmente en esta situación excepcional que estamos viviendo, una de nuestras principales obligaciones es cuidarnos. Además de la actividad física, la alimentación es el pilar fundamental con el que se puede lograr, ya que a través de ella se pueden mantener a raya muchos de los factores de riesgo cardiovascular más importantes.

Por ello, las personas con patologías crónicas en particular deben intentar seguir hábitos saludables y continuar con el autocuidado de sus patologías de base para mantenerse en el mejor estado de salud posible y con una adecuada calidad de vida. También es importante que sigan las recomendaciones de sus profesionales sanitarios de referencia.

Es clave cuidar la alimentación y no abandonar las pautas de alimentación específicas para su enfermedad que le hayan indicado sus profesionales sanitarios. También es importante mantenerse activo cada día, lo que no solo mejora su estado físico, si no que contribuye a su bienestar emocional.