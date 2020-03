Diferencias entre la depilación láser médica y la estética ¿Cuál es más beneficiosa?

Una atención médica personalizada ofrece una solución específica a cada caso particular

Una atención médica personalizada ofrece una solución específica a cada caso particular

Tomar la mejor decisión en depilación no depende simplemente de una cuestión estética, sino también médica. Las sesiones de este tratamiento en centros poco especializados, donde se utilizan láseres cosméticos, a menudo suponen una pérdida de tiempo y dinero, además de perjudicar gravemente nuestra piel y tener unos efectos mínimos.

La piel y el pelo de cada paciente es totalmente diferente por lo que una atención médica personalizada tratará a cada paciente con una solución específica a su caso particular. Siempre se valora el sexo, edad, tipo de piel y vello del paciente. De esta forma, se programa el láser y la fluencia más adecuada en su caso para conseguir la máxima efectividad en cada sesión.

Los láseres médicos se caracterizan porque tienen la posibilidad de utilizar altas afluencias de energía, que permiten inhabilitar a las células que dan origen al vello. De este modo se obtiene una depilación permanente.

Los láseres cosméticos, por el contrario, tienen una energía mínima, que no consigue neutralizar dichas células, lo cual tiene como resultado una depilación temporal. Otro detalle que conviene destacar de la manera de proceder en otros centros es la utilización de geles y productos sobre la piel que, con frecuencia, se aplican para que resbale mejor la máquina. Con la aparatología indicada esto no es necesario y no aplicamos esta película viscosa.

La tecnología que utiliza Centro Dermatológico Estético para la depilación láser médica elimina el vello mientras mejoramos notablemente la textura y la firmeza de la piel, aportando una suavidad adicional a la zona tratada. Esto es debido a que el láser GentleLase PRO empleado actúa activando la producción natural de colágeno y elastina.

Así, podrán actuar hasta en las pieles más sensibles, evitando por supuesto, las molestas complicaciones de otros procedimientos más comunes como la inflamación, la foliculitis y el enquistamiento de los folículos.

Además del GentleLase PRO, en su plataforma tecnológica también destaca el láser de Neodimio, solución para pieles oscuras, y la depilación eléctrica, que actúa sobre el vello blanco o canoso.

Con un adecuado tratamiento de depilación láser médica se consigue reducir hasta un 30% del vello en la primera sesión. Las ventajas o comodidades son innumerables, si nos dejamos aconsejar por los mejores profesionales, se puede alcanzar una mayor efectividad en un periodo más corto de tiempo, lo que se traduce al fin y al cabo en un ahorro también económico.

¿Cuánto duran las sesiones de depilación láser?

La duración de las sesiones varía de unos minutos a horas, dependiendo del área a tratar. Tras la sesión, uno puede reincorporarse a su rutina diaria inmediatamente. Incluso cuando se trata de depilación láser facial, se puede aplicar maquillaje sobre el rostro sin ningún problema.

El láser médico ofrece mejores resultados que el láser cosmético. Con un adecuado tratamiento de depilación láser médica se puede conseguir una reducción de hasta el 90% del vello. El 10 % restante suele ser muy fino y débil, sin pigmento y muy suave, no desagradable al tacto. La piel también mejora su aspecto, quedando suave y tersa, ya que sus glándulas sebáceas y sudoríparas quedan en óptimas condiciones.

En suma, para evitar decepciones, es prudente conocer las diferencias entre ambos láseres. Como especialistas médicos, desde Centro Dermatológico Estético animan a sus pacientes a que procuren siempre informarse debidamente. Cuando se trata de nuestra salud, solo puede valorarse una atención profesional y de confianza.

Dirección

Carrer Alonso Cano, 51, Alicante