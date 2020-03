Tener a tu enfermero en casa cuando lo necesitas es posible con Vinalopó Salud

Ángel es un jubilado del área de Torrevieja al que diagnosticaron una bronquitis crónica y le recetaron medicación para mantener sus síntomas a raya. Sin embargo, no usaba bien el inhalador, a veces se olvidaba de la medicación y no sabía a quién acudir cuando tenía una duda, lo que además de preocupación le supuso un empeoramiento de su estado de salud que desembocó en un ingreso.



Antes de las 48 horas desde el alta, Ángel conoció en su casa a Pablo, el enfermero asignado para su caso, y desde entonces, su vida ha cambiado. "Cuando tengo un problema de salud, llamo a Pablo y hasta viene a casa si lo necesito. Antes no sabía a quién acudir y ahora me encuentro mucho mejor y más tranquilo", explica Ángel.

Los Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó, pertenecientes al grupo Ribera Salud, llevan a cabo un programa de gestión de la salud poblacional propio, que se basa en el principio de las 5P's para la atención de los ciudadanos, a quienes aplica una medicina Poblacional, Preventiva, Personalizada, Predictiva y Participativa.

Este programa permite a Pablo, el enfermero asignado a Ángel, programar las tareas con sus pacientes y estrechar la relación con ellos. "Con Ángel detecté enseguida que no utilizaba bien los inhaladores y por eso no le hacían efecto, además de que en muchos casos no sabía cómo pedir nuevas recetas ni se acordaba de las revisiones", explica el enfermero. Desde que Angel está en el programa "está mucho más concienciado sobre su estado de su salud, se toma bien la medicación y sabe que yo le ayudo con cualquier gestión o le visito en casa", explica Pablo.

Actualmente el 20% de las consultas de enfermería se realizan a domicilio en los departamentos de Torrevieja y Vinalopó. En este sentido, el director de Atención Primaria de los departamentos del Vinalopó y Torrevieja, Hipólito Caro, asegura que "buscamos siempre el mejor lugar terapéutico para atender a los pacientes".

Para Ángel, que Pablo sea un profesional sanitario "tan próximo, que me conoce y sabe cómo estoy" le da "mucha tranquilidad". "Ahora me encuentro de maravilla y estoy relajado porque sé que siempre puedo llamar a Pablo". Y es que para los profesionales, el trato directo con los pacientes y el seguimiento personalizado de su estado de salud es "fundamental". El doctor Caro asegura que "nos sentimos muy orgullosos de la atención integral inmediata y la continuidad asistencial". Esto implica, añade, que el paciente puede acudir a su médico de familia, requerir asistencia hospitalaria, volver a su centro de salud y siempre de forma coordinada, con un seguimiento compartido y una colaboración total entre profesionales".

Los pacientes reciben una atención integral desde los diferentes centros de atención primaria

Pablo, el enfermero de Ángel, asegura que se siente "muy satisfecho" con la evolución de este paciente y otros muchos incluidos en el programa, además de "profesionalmente realizado". "Es muy gratificante notar que tu paciente está tranquilo y confía en ti porque sabe que estás al día de sus problemas de salud, y esto, además nos ayuda a anticiparnos a los problemas que puedan surgir", explica Pablo.

El 92% de los pacientes califica como "sobresaliente" la atención que recibe en estos departamentos, lo que confirma el éxito de este programa. "La atención personalizada, preventiva y predictiva da buenos frutos, al tiempo que hacemos a los pacientes partícipes de su propio cuidado", explica Pablo.

En los departamentos de salud del Vinalopó y Torrevieja los pacientes reciben una atención integral desde los diferentes centros de atención primaria, donde más de 700 profesionales cuidan de las familias. Además, se ofrece una completa cartera de servicios, con especialidades y pruebas diagnósticas que no se realizan en los centros de salud de otros departamentos, como consultas de salud sexual y reproductiva, Odontología, Trabajo social, Salud mental y Oftalmología.

También se ofrecen especialidades hospitalarias en el propio centro de salud, para evitar desplazamientos a los pacientes. Es el caso de Oftalmología, Rehabilitación, Otorrinolaringoloía o Dermatología, además de las Urgencias cerca de casa, sin esperas. El coordinador de Atención Primaria destaca además que "nuestro cuidado va más allá de las paredes del centro de salud, con programas de promoción de la salud como natación para embarazadas, enfermería escolar y hábitos saludables".

Para el doctor Caro, "otro rasgo distintivo de estos departamentos es la perfecta comunicación entre centros de salud y hospital: damos servicio a nuestros pacientes realizando Cirugía Menor Ambulatoria, Retinografias a pacientes diabéticos o Espirómetros a pacientes con problemas respiratorios, lo que demuestra que la Integración entre Atención Primaria y Hospitalaria es fundamental para garantizar un diagnóstico y tratamiento rápido y certero".

El doctor Caro explica, además, que los centros de salud utilizan el sistema de Teledermatología, para que los profesionales de Atención Primaria envíen imágenes al Servicio de Dermatología y evitar que un caso grave tarde en llegar al Hospital". "Para nosotros es fundamental el trabajo en equipo", añade.