Emi era portadora de unas prótesis removibles parciales. Pero nunca se llegó a acostumbrar. "He llevado dos. La verdad es que no se me acoplaba ninguna, no me sentía a gusto. Comía con las piezas que tenía y la prótesis, en el cajón". Y así durante 5 largos años.

Esto le ocasionó problemas masticatorios y, como consecuencia, problemas digestivos. Además del quebradero de cabeza que suponía comer o cenar fuera de casa y tener que estar pendiente de lo que podría masticar y lo que no.

Pero Emi quería poner punto final a esta situación y decidió buscar una solución en Vericat Implantología Inmediata Alcoi, una clínica especialista en implantes dentales. "Yo sabía que tenía que arreglarme la boca, pero tengo un terror auténtico a los dentistas. Al ir a Vericat Alcoi, me encantó cómo me trataron", apunta esta paciente.

El doctor Almarche, director médico de Vericat Alcoi y Vericat Benidorm, le explicó en qué iba a consistir el tratamiento: "en el mismo día extraemos los dientes, colocamos los implantes y, unas horas más tarde, los dientes fijos inmediatos", detalla el doctor.





Tratamientos que cambian vidas

Emi reconoce que el tratamiento de implantes dentales ha cambiado su vida a mejor: "Ahora soy más feliz, me río, como y ¡ni me entero! Gracias a la implantología dental siento los dientes fijos como si fueran míos".

La técnica de dientes fijos en un día o de implantología inmediata supone recuperar la estética y la función masticatoria en el mismo día de la intervención. De esta forma, el paciente puede realizar una vida prácticamente normal a las pocas horas de abandonar la clínica. Incluso puede comer una dieta sólida de consistencia moderada desde el primer día del tratamiento.

La implantología dental inmediata es la opción más confortable de todas las que ofrece la odontología para recuperar dientes perdidos.

Vericat, pioneros en carga inmediata



El grupo Vericat está dirigido por el doctor Alberto Vericat, cirujano oral dedicado en exclusiva a la implantología dental desde hace más de 20 años. Actualmente, Vericat dispone de seis clínicas propias y una Unidad de Implantología Inmediata en el Hospital Vithas 9 de Octubre de València. Muy pronto abrirá sus puertas la séptima clínica que estará ubicada en la calle Velázquez de Madrid.

Esta superespecialización ha permitido al doctor Alberto Vericat desarrollar un protocolo en los tratamientos para poder replicarlo en cualquiera de sus clínicas y obtener los mismos resultados. Esto es posible gracias a la consolidación de un equipo de cirujanos orales formados personalmente por él para realizar los tratamientos con total garantía y fiabilidad.





Casos complejos



En Vericat Implantología Inmediata también hay opciones de tratamiento para los pacientes con falta de hueso. El doctor Vericat es quien los trata personalmente a través de la Unidad de Atrofia Maxilar Severa. Hoy por hoy, las clínicas Vericat han solucionado el 100% de los casos complejos.



Vericat Alcoi:

Tel. 960 628 007



Vericat Benidorm:

Tel. 960 266 889