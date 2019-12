El escáner 3D intraoral genera con rapidez imágenes exactas y detalladas de la boca del paciente

En Clínica Dental Benalúa ha incorporado recientemente a sus instalaciones un escáner 3D intraoral para mejorar la experiencia de sus pacientes y que su estancia en consulta sea lo más confortable y agradable posible.

Se trata de una auténtica herramienta de diagnóstico para el profesional que genera con rapidez imágenes exactas y detalladas en color y 3D tanto de los dientes como de las encías de los pacientes. Permite crear un archivo digital en 3D de la boca del paciente, y de esta manera generar trabajos sobre las mismas, que serán las futuras prótesis de los pacientes, sus diseños de sonrisa, o bien cómo quedará su dentadura después de realizar el tratamiento.

El escáner 3D intraoral mejora la comunicación entre paciente y dentista, sino que también entre el dentista y el técnico de laboratorio. Además, reduce los tiempos de ejecución de los tratamientos. Gracias al uso de imágenes digitales y programas informáticos, las diferentes fases de diagnostico, que son la planificación y el tratamiento, se unifican en una única secuencia de información compartida por los diferentes especialistas de la clínica, mejorando así la calidad del tratamiento.

El sistema tradicional basado en tomar registros de la boca del paciente es la toma de medidas con unas pastas, que pueden ser siliconas o alginatos, puestos en una cubeta y que se introducen en la boca del paciente. Este es un procedimiento lento y engorroso para el paciente y en ocasiones acompaña de errores en la impresión y vaciado de dichos moldes.



¿Cómo funciona el escáner intraoral?

Por su parte, el escáner intraoral es un sistema informático con una pantalla táctil donde se introducen los datos del paciente, acompañado de un sensor del tamaño de un bolígrafo que se introduce en la boca e irá tomando las imágenes de la misma. Es un sencillo proceso que va repasando todas las partes de la boca hasta conseguir una imagen 3D completa computerizada.

Gracias a esta nueva herramienta es posible observar, mientras se hace el escaneado, las imágenes en tiempo real, las imperfecciones y las correcciones que se tendrán que hacer.

Entre sus ventajas, destaca la comodidad, puesto que no se toman las impresiones con cubetas y pastas, lo que genera molestias y nauseas. Precisión y rapidez, defiendo un método exacto; y tranquilidad para el profesional y para el paciente, ya que simula el tratamiento de ortodoncia y cómo quedará la sonrisa del paciente antes de empezar el tratamiento.

La odontología es una de las especialidades sanitarias donde más se ha avanzado la tecnología digital, y el escáner intraoral ha supuesto el paso definitivo para cerrar el círculo de esta revolución digital en la Clínica Dental Benalúa.

Sin embargo, para su equipo "la tecnología no lo es todo, ya que las máquinas no son las que tratan a los pacientes". Al final, la revolución digital lograda con el escaneado digital no sería tal sin especialistas comprometidos, con formación y experiencia demostrable y con una enorme visión de trabajo multidisciplinar. La filosofía de Clínica Dental Benalúa es mejorar sus tratamientos apostando por las nuevas tecnologías, pero su éxito continúa siendo la dedicación y profesionalidad de su equipo.