Lactancia: Las posiciones más cómodas para dar el pecho a tu bebé

1. Posición de lactancia acostada o reclinada

Suele ser la primera elección de las madres por estar más relajada y poder ver al bebé. Si acostada no resulta cómodo, siempre se pueden utilizar cojines o almohadas para estar reclinada.

El contacto piel con piel estimula los instintos de alimentación del bebé y la gravedad le permite agarrarse bien. Es la posición habitual inmediatamente después de dar a luz.

2. Posición de cuna

Es la posición clásica que la mayoría de las madres. Para ello hay que sentarte en vertical, con el bebé colocado de lado, su cabeza y cuello apoyados en tu antebrazo y su cuerpo sobre tu estómago. Es una postura muy utilizada, aunque en recién nacidos puede no resultar fácil, ya que el bebé no está tan sujeto.

3. Posición de balón de rugby

Aunque parezca un poco complicada, es una posición muy útil durante los primeros días. El bebé está sujeto y al mismo tiempo puedes verle la carita y comprobar que está haciendo la succión correctamente. Además, en casos de cesáreas también es práctico porque no tendrás ningún peso sobre el abdomen. En esta posición el bebé se apoya en el antebrazo de la madre. Su cuerpo queda ligeramente curvado sobre el costado de la mamá, con los pies mirando hacia el respaldo de la silla o el mueble en el que está sentada. Es muy útil el típico cojín de lactancia para apoyar al bebé.

4. Posición de balón de rugby doble

Es una posición de lactancia fantástica para gemelos, ya que puedes darles el pecho a la vez mientras mantienes las manos relativamente libres. Es probable que necesites utilizar una almohada de lactancia doble de diseño especial para esta posición, sobre todo durante los primeros días.

5. Posición acostada de lado

Esta posición es ideal para los momentos de cansancio de la madre. Puede estar recostada mientras el bebé hace su toma. En este caso, el recién nacido y la madre deben estar acostados uno frente a otro, barriguita con barriguita. También puedes apoyarte sobre el codo como aparece en la imagen.

6. Posición acostada tras cesárea

Si has tenido un parto por cesárea y no eres capaz de encontrar una posición de lactancia cómoda, esta posición podría ayudarte. Es igual a la anterior, aunque el bebé no está cuerpo con cuerpo, sino que se apoya sobre tu hombro.



7. De pie o en la posición de koala

Esta posición es más utilizada en niños más grandes. El bebé se sentará a horcajadas en el muslo de la madre o en su cadera. Tanto su columna como su cabeza se mantienen en posición vertical mientras se alimenta. Si es todavía pequeño tendrás que sujetarlo bien, si se trata de un niño más grande podrá ser capaz de mantenerse sentado sin ayuda.

Asegurar un buen agarre es esencial. Esto no siempre es sencillo o rápido. En este esquema puedes ver cómo debes poner la cabeza del bebé y cómo debe estar la boquita.

También hay que prestar especial atención a la presión que ejerce la madre sobre el pezón. Si no se realiza correctamente puede obstruir el conducto en lugar de ser una ayuda para el recién nacido.