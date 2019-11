«En un futuro se tratarán con células madre la gran mayoría de las enfermedades»

El doctor Josep Lluís Carbonell Esteve, director de la Unidad Medicina Regenerativa de la Clínica Mediterránea Médica, ofrece algunas claves sobre los nuevos tratamientos de medicina regenerativa que realiza para curar la artrosis de rodilla.

- ¿Las células madre contenidas en la fracción vascular del estroma de la grasa humana (SVF) son eficaces en la artrosis de rodilla, cadera, etc.?

Muy eficaces. Un estudio de 2015 hecho en EE.UU. y Europa con 1.100 pacientes enfermos de artrosis de rodilla, cadera, etc. experimentaron 3 meses después del tratamiento una mejoría del dolor de al menos del 50% en el 81% de los casos.

- ¿Cuánto tiempo dura esta mejoría?

Bastantes años, ya que se produce una regeneración del cartílago articular y otros tejidos.

- ¿El PRP (plasma rico en plaquetas) es útil en la artrosis?

Muy útil, sobre todo como complemento de la SVF (células madre) y especialmente si se obtiene por el procedimiento de Aferesis, ya que así la eficacia terapéutica del mismo es muy superior a la del PRP normal que se utiliza ya en muchos hospitales.

- ¿Puede haber rechazo a las células madre o al PRP?

No, jamás, ya que se trata de células del propio paciente.

- ¿Es complicado o peligroso este tratamiento?

No, al contrario, es bastante sencillo y prácticamente carece de efectos secundarios, ya que consiste básicamente en extraer sólo 50 c/c de grasa del abdomen del propio paciente con anestesia local y después de separar el SVF se obtienen 4-5 millones de células mesenquimales adultas (células madre). Estas se inyectan con una jeringuilla de 5cc en la rodilla o articulación afecta de artrosis. El paciente sale a las 2 horas por su propio pie de la clínica, por lo que es un procedimiento totalmente ambulatorio.

- El PRP y el SVF (células madre) son útiles en las tendinitis o lesiones deportivas?

Sí, particularmente cuando hay desgarros parciales de los tendones o ligamentos. Este tratamiento es el que utilizan famosos deportistas como Rafa Nadal, por ejemplo.

- Usted es ginecólogo, investigador y especialista en Salud Publica por la Universidad de París, ¿cómo es que ahora trabaja en el campo de la medicina regenerativa?

Porque además de médico también soy paciente. Tengo cuatro operaciones de rodilla, dos en cada una, y después de 17 años de dolores crónicos en mis rodillas el doctor Pedro Lapuente, director de la clínica PhisiUp de Zaragoza, me las trató con SVF (células madre) y plasma rico en plaquetas obtenido por Aféresis (PrP-a). La gran mejoría que he experimentado me llevó a interesarme en este campo y dedicarme a él para que otros pacientes también puedan experimentar sus grandes beneficios terapéuticos.

- ¿Células madre en el infarto de corazón?

Sí, hay muchos estudios que demuestran que regeneran la pared del corazón después de un infarto. Según me consta se ofrecen en el hospital La Fe de Valencia a los pacientes con infarto.

- ¿Trabaja nuestro país en medicina regenerativa?

Sí, de hecho España es líder en investigación en este campo. Es el país de Europa donde más ensayos clínicos se están realizando.

- ¿Puede usted tratar con células madre pacientes con esclerosis múltiple, lateral amiotrofica, Parkinson, Alzhéimer, parálisis cerebral o tetraplejias?

Si me lo solicita un paciente sí, pero siempre será con autorización previa de la Agencia Española del Medicamento. De hecho con células madre en un futuro no muy lejano se tratarán la gran mayoría de todas las enfermedades. La medicina regenerativa es uno de los pilares del futuro de la medicina junto con la inmunoterapia y la genética.

- ¿Es conveniente congelar nuestras células madre a edades tempranas?

Sí, ya que las células madre también envejecen. De hecho, la Comunidad Valenciana es pionera en este campo, ya que el único banco de células madre que existe en España es una iniciativa valenciana que radica en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia.