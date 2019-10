Casos en primera persona: pacientes intervenidos con células madre para el dolor de huesos

El tratamiento consta de una o varias infiltraciones con células madre y plasma rico en plaquetas (PRP). Las células se extraen de la propia grasa del paciente, generalmente del abdomen, por lo que al ser tejido propio, no hay riesgo de rechazo. Con la aplicación se logra regenerar el cartílago y los tejidos que se habían dañado. El tiempo de efectividad de esta terapia es algo que no se sabe con exactitud, aunque el doctor Carbonell de Clínica Mediterránea lo establece entre dos a cinco años, «dependiendo del paciente. Los efectos son largos», explica.

Sin embargo, con este tratamiento no se cura la artrosis completamente, pero sí hace que vaya más lenta. Se consigue una respuesta positiva en el 80-85 por ciento de los casos, pero el tiempo que tarda en hacer efecto y el grado de mejora varía según la persona. «La medicina regenerativa es una ciencia en evolución, pero estoy seguro que en el futuro gran cantidad de enfermedades se curarán con células madre», afirma el doctor.



Casos en primera persona

- Juanjo T, 62 años: Ha practicado karate durante muchos años. Rodilla izquierda operada dos veces, ambos meniscos afectados por artrosis que le impedían correr. Sufría dolor por las mañanas, a la semana del tratamiento notó mejoría y el dolor que sufría por las mañanas le había desaparecido. Ha mejorado un 70% según refiere el propio paciente.

- Mª Felisa M, 67 años: Rodilla muy inflamada y mucho dolor por desgaste. Le impedía subir y bajar escaleras, recurría a los medicamentos para el dolor (paracetamol), se realizó el tratamiento y notó una mejoría desde el primer momento. Ahora puede bailar, subir y bajar escaleras sin dificultad, dejó de tomar medicación para el dolor y ha mejorado un 90% según ella misma cuenta.

- Gerardo B, 60 años: Sufría artrosis desde hace 20 años en las dos rodillas. Fue intervenido en varias ocasiones sin éxito de los dos meniscos. Otros especialistas le dijeron en diversas ocasiones que acabaría en silla de ruedas. Tenía claro que acabarían poniéndole una prótesis. Desde el primer momento de realizarse el tratamiento notó una mejoría que ha sido progresiva.

- Manuel J, 70 años: Estuvo años con medicamentos, sufría mucho dolor por desgaste y artrosis en la zona cervical, lumbar, cadera y rodilla. Era reacio a realizarse este tratamiento pensando que no notaría una mejoría, pero desde que se lo realizó ha mejorado progresivamente su calidad de vida entre un 40 y 60 por ciento. La tercera vez que se sometió a otra sesión su mejora fue en aumento hasta 80%. Hace 4 meses que acabó con el tratamiento y su calidad de vida ha mejorado en un 100%. Puede hacer vida con normalidad sin tener que recurrir a medicación.

- Fernando A, 64 años: Lleva haciendo deporte toda su vida, pero desde hace años el dolor que sufría le impedía cada vez más realizar sus actividades, tenía dolores y artrosis en ambas rodillas, notaba molestias durante varios días hasta que se animó a realizarse el tratamiento y empezó a notar una mejoría progresiva que le permite hacer deporte sin dificultad y sin ninguna de las molestia que antes padecía.

- Cristina O, 76 años: Operada hace 20 años del menisco derecho. Padece de dolores, artrosis y desgaste en las rodillas, la solución propuesta por los especialistas era colocarle prótesis en ambas rodillas. Los primeros meses no experimentó una mejoría con el tratamiento, ya que fue una mejoría muy lenta. Una vez analizado el tratamiento (hace 4 meses) fue mejorando progresivamente hasta que a día de hoy confirma que ha mejorado en un 90%. Está muy satisfecha con el tratamiento.

* La primera visita informativa diagnóstica es gratuita

Información: 963 586 020

C/. Salvador Guinot, 14 Valencia