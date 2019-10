El alimento con 0 calorías que deberías meter en el congelador para perder peso sin esfuerzo

Seguro que alguna vez ahora o hace meses te has planteado que es el momento de cambiar de vida. No sólo por los kilos de más ni por la estética. Adelgazar es, o debe ser por encima de todo, una cuestión de salud. Y en ese sentido lo que tienes que tener en cuenta es que la comida real te puede ayudar mucho. Por ejemplo este alimento que hoy te traemos a colación: la fresa. Es una fruta con casi cero calorías que puedes usar tanto de postre como para comer a media mañana o a media tarde.



En el fondo va a cumplir su función de saciar tu apetito para no tener hambre y además van a conseguir que no sumes calorías innecesarias a tu dieta. De hecho todo son ventajas porque además vas a lograr cumplir con el objetivo de comer cinco piezas de fruta y verdura cada día lo cual es más que necesario teniendo en cuenta lo urgente que es mejorar la alimentación de todo tipo de personas. El nutricionista Miquel Gironés te recomienda al final de este artículo otras frutas que también puedes consumir. Y no hay excusa: las fresas las puedes congelar así que no digas que no son de temporada.



Recuerda que lo importante a la hora de perder peso es caer en un déficit calórico. Es muy importante que te muevas mucho y comas poco. Parece una lección básica pero los nutricionistas advierten que no todo el mundo lo tiene claro. De hecho cada vez son más los profesionales que utilizan las redes sociales para alertar a quienes les siguen de los peligros que supone seguir dietas milagro.



Normalmente este tipo de dietas se basan en renunciar a un determinado alimento y eso no es positivo. De hecho es más bien contraproducente. En cuanto metas ese alimento otra vez en el cuerpo o en cuanto recuperes tu vida diaria lo que va a pasar es que vas a vivir el tan denostado "efecto rebote". Vas a ganar más kilos de los que perdiste.



Recuerda además que la Organización Mundial de la Salud (OMS) obliga a dar como mínimo 10.000 pasos al día para estar saludable y en forma. Si además lo que quieres es bajar la barriga o esos kilos de más que te acomplejan o que no te dejan ser feliz lo que tienes que hacer es aumentar esos pasos y fijarte en la comida real, la que te aporta calorías necesarias, no como las que logras con bebidas azucaradas o alcohol.