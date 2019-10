Día Mundial de la Visión 2019: la importancia del diagnóstico precoz

El lema de la campaña del Día Mundial de la Visión 2019, «Visión Primero», quiere poner en la palestra que más de mil millones de personas en el mundo no pueden ver bien porque no tienen acceso a anteojos, o gafas.

El objetivo que persigue este día es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Este Día Mundial de la Vista busca soluciones para garantizar que todos, en todas partes del mundo, tengan acceso a la vista.

Según datos de la OMS, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de todas ellas un total de entre 40 y 45 millones son totalmente ciegas. Se estima que para el año 2020 estos números se duplicarán de tal manera, que la ceguera en el mundo así como el derecho a tener una buena salud visual se transformará en un derecho humano.

Los ojos son uno de los órganos que presentan los resultados más favorables a trasplantes o cualquier tipo de operación. Entre las intervenciones más comunes que se suelen realizar están las siguientes:

- Cirugía de cataratas.

- La prevención del tracoma.

-Distribución de ivermectina para tratar la oncocercosis.

- La inmunización contra el sarampión.

- Distribución de suplementos de vitamina A para evitar la ceguera en niños.

- Los lentes correctivos.

Programa Visión 2020

El 80% de los casos de ceguera podían haberse prevenido

Existen 40 países en el mundo que han aprobado el programa Visión 2020 y buscan mejorar la calidad de vida de millones de mujeres, niños y hombres que padecen alguna discapacidad visual.

Las estadísticas de la OMS demuestran que la mayoría de las personas ciegas en el mundo, provienen de países en vías de desarrollo y casi todas pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad. Así tenemos que 9 millones de ciegos viven en la India, 7 millones son de África y 6 millones de China.

Visión 2020 busca eliminar todos los posibles cuadros de ceguera evitable antes del año 2020 y asegurar que ninguna persona en el mundo vuelva a quedar ciega por una afección que pueda ser curada, operada o corregida.



«Uno de los avances en el que somos pioneros es en la cirugía regenerativa de la córnea»

Dr. Jorge L. Alió y Sanz, Catedrático de oftalmología y fundador de la corporación Vissum

El Dr. Jorge Alió, catedrático de oftalmología y fundador de la corporación Vissum, ha hecho hincapié en las principales causas de ceguera en el mundo y resaltado los avances para prevenirla.

- Con motivo del Día Mundial de la Visión podría hablarme de los principales retos de la oftalmología actual.

Existen tres grandes retos: el tratamiento y prevención de la ceguera o minusvalía visual prevenible, la ceguera no tratable y las alteraciones oculares que influyen en la calidad de vida del sujeto y que actualmente se pueden tratar. Ahora mismo el glaucoma, la degeneración macular y el ojo vago en el niño son ejemplos de cegueras o minusvalías visuales prevenibles que con un diagnostico precoz se curan o se puede evitar que aparezcan.

Para las cegueras no tratables tenemos las esperanzas puestas en la terapia génica, que en un futuro, suprimiendo, cambiando o alterando los genes patológicos evitaremos que un sujeto desarrolle la ceguera.

- El lema de la campaña de este año, «Visión Primero», pone en la palestra que más de mil millones de personas en el mundo no pueden ver bien porque no tienen acceso a anteojos, o gafas. ¿Cree que se está luchando contra eso?

La primera causa de minusvalía visual en el mundo es el necesitar gafas y no llevarlas, es lo que se llama ceguera refractiva. Quienes hoy en día tienen 5 diotrías de miopía saben que sin gafas no pueden ni moverse por la calle con seguridad, cuando esto ocurre en el tercer mundo hace que estos pacientes que no tienen acceso a las gafas ni tampoco a operaciones tengan una minusvalía para toda su vida. La segunda minusvalía visual más frecuente en el mundo son las cataratas.

- Los estudios más recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen podían haberse prevenido e incluso curado totalmente.

Sí, por eso como oftalmólogo me preocupa lo que puedo evitar que pase y lo que no puedo evitar porque hay que investigarlo. Además, es prioritario mejorar la calidad de vida de los pacientes con las operaciones para que no tengan que utilizar gafas, tratar también los problemas de alergias, evitar el queratocono, dándoles buenas instrucciones para que se cuiden los ojos y prevenir así esos casos de ceguera.

- Principales causas de ceguera y cómo prevenirlas.

En España la primera causa de afiliación a la ONCE, es la alta miopía, luego está el glaucoma y las alteraciones en la macula que son muy frecuentes ya en los pacientes de más de 65 años.

Y para prevenir estas causas es clave tener un diagnóstico precoz, a través de un examen oftalmológico bien hecho en determinados momentos de la vida: con 4 o 6 años para detectar el ojo vago, a la edad de 40 años para estudiar la hipertensión ocular y más o menos a los 65 años para estudiar la macula y ver si hay alguna alteración que deba ser prevenida, tratada o estudiada.

- ¿Qué avances hay actualmente en cirugía de la córnea?

Hay dos líneas muy importantes, una de ellas es el trasplante de córnea y por otra parte, lo más novedoso y en lo que somos pioneros en Alicante es en la cirugía regenerativa de la córnea, en el uso de células madre para regenerar el sistema corneal. Tratar al paciente mediante la regeneración de sus tejidos usando sus propias células.

- La ceguera relacionada con la edad y la debida a la diabetes no controlada están aumentando en todo el mundo.

Está aumentando porque la diabetes es muy frecuente, en España un 10% de la población la padece pero en otros países del mundo le afecta al 60% de la población por ejemplo, países del golfo pérsico o países latinoamericanos. Con lo cual está aumentando muchísimo las enfermedades de la vista causadas por la diabetes. Y en España lo que sí es muy frecuente es la degeneración macular en las personas de más de 60 años.



Oftálica, un servicio integral de alta precisión con la mejor tecnología

Instalaciones de vanguardia y la mejor tecnología para el diagnóstico.

Oftálica se afianza como líder en oftalmología con instalaciones de vanguardia, ofrecen un servicio oftalmológico integral en los más de 700 metros cuadrados del centro médico. De este modo, ofrece excelencia sanitaria con un trato personalizado de la mano de su director médico, el doctor Enrique Chipont, cuya trayectoria de más de 28 años de experiencia garantiza la excelencia sanitaria con un equipo multidisciplinar completo.

Las instalaciones quirúrgicas de casi 200 metros cuadrados están compuestas por un quirófano dotado de la última tecnología, una sala pre-quirúrgica, donde se prepara a los pacientes que van a ser intervenidos, con la medicación e instrucciones necesarias, sala de adaptación al medio, donde descansan los recién operados hasta el alta. Además de vestuario para pacientes y médicos, zona de descanso, zona administrativa y una zona de espera para información de familiares.

Oftálica cuenta además con instalaciones de vanguardia y la mejor tecnología para el diagnóstico y tratamiento de cualquier patología visual. La clínica cuenta con una zona de consultas de 450 metros cuadrados distribuidos en cinco consultas médicas, dos salas de espera, sala de juegos infantiles y otras dos áreas preparadas para efectuar todo tipo de pruebas diagnósticas. Unas pruebas que, para su ejecución, requieren los más avanzados medios tecnológicos, como la topografía corneal, la campimetría computerizada, la microscopia endotelial o el optomap, entre otros.

- Optomap: Revisa tus ojos sin dilatar la pupila

La Unidad de retina cuenta con la más sofisticada tecnología en el estudio de enfermedades retinianas periféricas. Oftálica dispone de la tecnología Optomap, única en la provincia de Alicante, que ofrece una exploración de la retina con visión panorámica de 360º incluso sin dilatar la pupila, lo que elimina la incomodidad de las gotas y la dificultad visual posterior, que puede durar varias horas. De esta forma, agujeros y desgarros retinianos, precursores del desprendimiento de retina, pueden ser diagnosticados y tratados de forma inmediata mediante láser. Con ello es posible la detección precoz de enfermedades comunes, como glaucoma, diabetes, degeneración macular e incluso cáncer. La exploración es rápida e indolora.

- Glaucoma. El láser SLT reduce la presión intraocular en 10 minutos

El glaucoma es una enfermedad ocular que consiste en el aumento de tensión o presión intraocular que produce lesiones en el nervio óptico que, si no se corrige a tiempo, desemboca en ceguera de forma irreversible.

Las revisiones periódicas a partir de los 40 años son fundamentales y, por eso, la Unidad de Glaucoma de Oftálica ofrece el único láser SLT para el tratamiento del glaucoma sin cirugía. Este tratamiento permite, en cuestión de 10 minutos y en la consulta, reducir la presión intraocular de 5 a 10 milímetros de mercurio, siendo en la actualidad uno de los tratamientos indicados para la hipertensión ocular y glaucomas en los que pretendemos eliminar la medicación hipotensora liberando al paciente de la esclavitud de su tratamiento médico.



Clínica Dr. Soler, alto nivel tecnológico y profesional

Dr. Fernando Soler Ferrández / José García Domene

La Oftalmología es la especialidad de la medicina que trata las alteraciones de los ojos y de la vista, es decir los problemas que afectan al órgano más delicado del cuerpo humano.

Todos alguna vez en la vida nos veremos afectados por un problema visual, por eso es importante tener la confianza de poder contar cerca con una Clínica Oftalmológica que resuelva el trastorno ocular, no sólo con el más alto nivel tecnológico y profesional sino además con la privacidad, la calidez y el trato humano que nos reconforta para tratar cualquier tipo de problema.

En Innova Ocular Clínica Dr. Soler unen la categoría de todo el cuadro de especialistas con una concentración tecnológica de vanguardia, todo ello bajo la guía y dirección del Dr. Fernando Soler Ferrández. Por ello, «el Día Mundial de la Visiónes nuestro día pero también el tuyo».



Opticalia Espinosa señala la importancia de ver bien y sentirse bien como objetivo

Opticalia Espinosa se ubica en Alicante, Benidorm, Elche y Orihuela.

Desde Opticalia Espinosa quieren aprovechar la celebración del Día Mundial de la Visión para recordar a los ciudadanos la importancia que tiene ver bien y sentirse bien.

«Este es nuestro objetivo. Debemos proteger nuestros ojos del sol, del viento, del frío, al igual que protegemos nuestra piel€ Y hoy en día otro factor del que debemos proteger nuestra mirada es de todas las pantallas que utilizamos tantas horas al día, y además para muchos de nosotros de manera necesaria», indican los profesionales de este establecimiento especializado.

Integrados en la era digital, Opticalia Espinosa ofrece lo último en soluciones visuales digitales. «Lo mejor es que descubran de nuestra mano la nueva era digital visual».