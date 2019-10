Día Internacional de las Personas de Edad: ¿Cómo crees que será tu vejez?

Cerca del 80% de los españoles mayores de 65 años están satisfechos con su calidad de vida y su forma física, y aquellos que practican deporte tienen una mejor valoración de sí mismos, según un estudio realizado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).



El trabajo, publicado en la revista «Ageing International», muestra que el 77,3% se encuentra satisfecho con su calidad de vida. «Afirman que les gusta su cuerpo y consideran que tienen un buen estado de salud, por lo tanto, la percepción de tener una adecuada salud se encuentra relacionada con una mayor autoestima y un mejor autoconcepto», explica María Espada, una de las investigadoras.

Esta percepción mejora cuando se practica actividad física o cuando las personas se muestran capaces de hacer deporte, algo que sucede en el 78,8 % de los casos de las personas que afirman tener un buen estado de salud general.

El Día Internacional de las Personas de Edad es una ocasión perfecta para crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento.

Sin embargo, los investigadores puntualizan que «no todos los datos son buenos», y aquellas personas que consideran que su salud está más deteriorada lo hacen por sus dificultades a la hora de realizar tareas cotidianas. «Más de la mitad de los participantes que dice tener dificultades para realizar las tareas diarias, afirma que tienen un estado de salud malo o deficiente», asegura Espada.

Para los científicos de la UPM, una de las claves de este trabajo radica en que establece una relación «muy clara» entre la capacidad de las personas para llevar a cabo tareas de la vida cotidiana que requieren cierto grado de actividad física y la percepción que tienen de su estado de salud.

Aquellas personas mayores que suelen practicar deporte tienen una mejor valoración de sí mismos

«La autopercepción que tienen de su estado físico y su salud influye también en su valoración sobre su propia capacidad motriz y corporal, limitando o por el contrario, contribuyendo a que las personas mayores tengan mayor autoestima y mejor auto concepto para realizar diferentes acciones motrices, lo que les permitirá en definitiva vivir con una mejor calidad de vida», detalla la investigadora.



Vive tu vejez de la forma más exclusiva en las residencias de Ballesol

Actividades en Ballesol Costa Blanca

El próximo 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad, un hecho más demostrativo de que nos hacemos mayores. No es una obviedad. Es una certeza de la que no podemos escapar. Es más, según las experiencias, muchos lo perciben, lo dicen, o se enorgullecen de ello. Bien es cierto que hay maneras de envejecer, pero todos deseamos hacerlo con salud, buen espíritu y una sonrisa si no es mucho pedir. ¿Y eso dónde es posible? se preguntará el lector llegado a este punto.

Ballesol Alicante - en las que se agrupan sus 3 residencias, Vía Parque y Playa de San Juan, en Alicante ciudad, y Costa Blanca en la Playa de Villajoyosa, cerrará este año 2019 con la mejor valoración posible entre los ciudadanos si tuviesen que elegir una residencia para satisfacer el llamado envejecimiento activo, el nuevo paradigma que predomina en una sociedad cada vez más exigente cuando se trata de darle vida a los años y no al revés.

Elegir cualquiera de estas tres residencias Ballesol es lo que más puede asemejarse al modelo que propugna la Organización Mundial de la Salud (OMS): vivir con salud pensando en el bienestar físico, mental y social; envejecer con seguridad y participando de acuerdo con los deseos y capacidades.

Terraza de Ballesol Alicante (Vía Parque)

"Existe una gran diversidad en las formas de envejecer", se explica Vicente Cuesta, director de Operaciones Zona Mediterráneo de Ballesol, "pero la experiencia y oportunidad de usar el tiempo es lo que marcará nuestra trayectoria vital". Y eso es lo que ofrecen los 3 centros de Ballesol Alicante, insiste Cuesta como uno de los aspectos diferenciadores de la excelencia en los cuidados y atenciones.

Fueron pioneros en la atención 24 horas, en personalizar los cuidados en la rehabilitación, la recuperación post hospitalaria, el ocio, la nutrición individualizada, en aumentar el ratio empleado-residente, en rodear de zonas verdes las estancias, en superar el 90% en las encuestas de satisfacción, entre muchos otros servicios.



Nuevo programa de alimentación texturizado

Ahora, Ballesol Alicante ha generado un programa con el diseño de un nuevo protocolo de "alimentación centrada en la persona" en la totalidad de sus residencias. Un proyecto pionero y exclusivo bajo la marca Ballesol.

¿Cómo ha conseguido Ballesol "alimentar el sabor y el bienestar" entre sus residentes? Al ingreso de sus residentes, explica Fermín García, Director Médico de Ballesol, los equipos interdisciplinares realizan un cribado nutricional basándose en áreas fundamentales: Historia médica y dietética, parámetros antropométricos€

Comedor de Ballesol Alicante (San Juan)

"Comer de forma saludable y placentera, con comidas recién preparadas es fundamental para el bienestar tanto físico como emocional de las personas mayores", algo que permiten las dietas de "textura adaptada" (Dietas especialmente diseñadas para ofrecer al comensal con problemas de masticación o deglución los alimentos y platos de tal forma que los pueda consumir). Y es que todas estas experiencias sólo se viven en Ballesol. ¿Y si tu sueño se hace realidad?



Audika ayuda a más personas a oír mejor

El objetivo es que las personas puedan participar de forma activa en las conversaciones

En Audika se comprometen a ofrecer un insuperable cuidado de la salud auditiva, respondiendo, en primer lugar a las necesidades individuales. Ofrecen soluciones a medida para la pérdida auditiva de todos sus pacientes, apoyados por su personal profesional y cualificado.

Su visión siempre está orientada a encontrar lo verdaderamente adecuado para cada persona, y buscan soluciones a largo plazo que permitan ayudar a los clientes a recuperar su audición y mejorar su calidad de vida.



Seis de cada diez personas en España sufren pérdida auditiva

Más de un millón de personas en España tiene pérdida auditiva. La mayoría de las veces empieza de forma muy lenta y muchas personas no se dan cuenta del deterioro progresivo de sus capacidades auditivas. Por otro lado, muchos de los afectados dudan en ir a ver al especialista porque todavía existe algún prejuicio asociado a la pérdida de audición.

Un retraso en la visita a un experto en cuidados auditivos tiene sus consecuencias: el cerebro para compensar la pérdida auditiva gasta más energía para entender los sonidos y sufre otros procesos cognitivos que pueden conducir a demencia u otras enfermedades.



La prevención: fundamental

Alejandra Martínez, Técnico Superior en Audiología Protésica

Gracias a una tecnología de vanguardia y a la profesionalidad del equipo de especialistas, en Audika hacen todo lo posible para que las personas vuelvan a oír mejor y que puedan participar de forma activa en las conversaciones, evitando el aislamiento social que afecta a la mayoría de las personas que sufren de pérdida auditiva.

Su misión es ayudar a más personas a oír mejor, y la prevención de la pérdida auditiva es fundamental, por lo que sus expertos recomiendan que todas las personas con más de 60 años revisen su audición todos los años.

Lo pueden hacer totalmente gratis y sin ningún compromiso en cualquiera de los centros auditivos Audika en la provincia de Alicante.



Los servicios de Audika

Pruebas auditivas profesionales y definición de las metas de audición.

Información sobre la solución auditiva

Elección de la solución auditiva

Posibilidad de prueba sin compromiso

Atención continua para optimizar las prestaciones de los audífonos y servicios

Garantía total de satisfacción



Sobre Audika

Audika España forma parte del grupo Demant, líder mundial en el sector de la salud auditiva. Cuentan con más de 100 años de experiencia y 62 centros repartidos por todo el país, con un equipo de expertos en audiología protésica que ofrece soluciones auditivas personalizadas. Además, son centros de referencia en implantes cocleares en España.