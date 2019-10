La caída del pelo tiene solución: un tratamiento individualizado para cada caso

Ante una caída de pelo evidente debemos acudir al dermatólogo, quien realiza una serie de estudios para confirmar el tipo de alopecia. El profesional realizará el tratamiento más adecuado y de forma individualizada para las necesidades de cada caso.

La alopecia androgenética es la forma más frecuente de caída de pelo en las personas y la patología que más atienden las consultas de Medicina Capilar. Esta patología se caracteriza por una progresiva miniaturización de los folículos pilosos y una disminución del porcentaje de los pelos en anagén (fase de crecimiento) en las áreas afectas por acortamiento de esta fase y prolongación de la fase de telogén (fase de caída), con una disminución de la densidad capilar.

En el Área de Dermatología de HLA Vistahermosa se ofrecen diversos tratamientos, incluyendo el microinjerto capilar, tanto para hombres como mujeres.

La mesoterapia

Está indicada la mesoterapia, una técnica terapéutica que consiste en la aplicación de diversos preparados farmacológicos, que varían según el tipo y grado de la patología a tratar, mediante una serie de inyecciones intradérmicas superficiales de aminoácidos, medicamentos, vitaminas, oligoelementos o vasodilatadores, para contrarrestar el debilitamiento capilar.

El tipo de tratamiento y la frecuencia de las sesiones de mesoterapia dependen en cada caso particular del diagnóstico y grado de alopecia encontrado en el paciente.

Tratamiento con plasma rico en plaquetas

El tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP) para la caída del pelo es una técnica de reciente utilización en el ámbito de la tricología. Se basa en la introducción mediante las microinyecciones de plasma rico en factores de crecimiento que liberan las plaquetas del propio paciente.

Se extrae sangre del paciente, se procesa y se consigue la porción de plasma rica en plaquetas que es la que posteriormente se inyecta. Su aplicación estimula la formación de colágeno y aumenta la vascularización a nivel del folículo piloso, por lo que está indicada para detener la caída del cabello y potenciar su regeneración.

Microtrasplante capilar

A pesar de los numerosos avances terapéuticos alcanzados en las últimas décadas, el microtrasplante capilar sigue siendo la única opción definitiva para combatir la alopecia.

Está indicado tanto en hombres como en mujeres y existen dos métodos: microtrasplante capilar FUE donde se extraen una a una las unidades foliculares mediante microbisturís cilíndricos o sacabocados de escaso diámetro, o la técnica de la Tira (FUSS) donde se extrae una tira del cuero cabelludo de la región occipital de la que se obtienen los microinjertos. La técnica FUE está considerada como la técnica de trasplante capilar más avanzada que existe.

Microinjertos capilares

Los microinjertos capilares consisten en trasplantar cabellos de zonas donantes (donde la genética no actúa) a zonas de escasez (zona receptora). Los injertos se obtienen de la parte posterior (occipital) y/o lateral (temporales) del cuero cabelludo: estas zonas son programadas para crecer durante toda la vida al poseer receptores hormonales que no se ven afectados por la hiperactividad enzimática, por lo que se consigue que una vez injertados en las áreas receptoras no caigan y continúen desarrollando normalmente sus ciclos capilares y creciendo normalmente.