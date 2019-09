El ejercicio de moda entre los famosos con el que perder peso

Se termina el verano, llega septiembre, los gimnasios se llenan y todos buscamos lo mismo, adelgazar de una manera fácil, sencilla y sin esfuerzo. Antes de empezar cualquier rutina tenemos que concienciarnos de que las dietas milagro no existen, de que los resultados no se verán a los dos días y de que, aunque no lo queramos tendremos que sudar, mucho o poco, eso ya depende de lo que queramos lograr, pero sudar, vamos a sudar. Esto no es un mensaje para que te desesperes, todo lo contrario. Los especialistas dicen que para adelgazar y sentirse mejor no hace falta cansarse tanto. El secreto, como siempre, es el siguiente: una dieta equilibrada y algo de ejercicio. Según un estudio de la Universidad de Copenhague publicado en "The Journal of Sports Medicine" correr 5 kilómetros a la semana combinado con un menú saludable puede ayudarte a bajar la grasa de tu cuerpo en más de cinco kilos.

Los especialistas aseguran que lo ideal sería correr unos 3 o 4 días a la semana y sumar a lo largo de ella unos 8 o 12 kilómetros. Esto podría significar que cada día nuestra carrera podría ser de no más de 45 minutos. Si no combinásemos esta carrera con una buena diete alimenticia los resultados serían menores, bajaríamos de peso y quitaríamos grasa de nuestro organismo, pero no con la misma rapidez de si acompañamos el ejercicio con una buena dieta.

"Efecto yo-yo"

Adelgazar muy deprisa puede revertirse y transformarse en un efecto rebote que no sería lo que buscamos. El "efecto yo-yo" es bien conocido por aquellos que han buscado adelgazar en algún momento, lo han conseguido, pero a los pocos meses han recuperado su peso. Bajar uno o dos kilos de peso a la semana está bien, no sería bueno obsesionarse con perder muchos más ya que es complicado y no todos los cuerpos son iguales.

Una de las técnicas más aconsejables para poder activar nuestro cuerpo y así adelgazar mucho más rápida es el llamado "juego de velocidad sueco" al que muchos conocen por "fartlek". Se trata de un sistema de entrenamiento que consiste en hacer diversos ejercicios, aeróbicos y anaeróbicos, durante la carrera. El más habitual es el farletk polaco que se divide el tiempo en 4 fases: calentamiento, series sobre distancias cortas, series sobre distancias largas y recuperación.

Farletk

Ejemplo de ejercicio de fartlek de 20 minutos de duración (el ejercicio se debe realizar modulando la velocidad, sin pausas entre las series):