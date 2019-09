López Gálvez: "La endometriosis es una enfermedad infravalorada que pone en riesgo la fertilidad"

El director de la Unidad de Reproducción HLA Vistahermosa subraya que "resulta paradógico que la endometriosis, una patología que sufren alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva, se encuentre tan silenciada, sobre todo porque en muchos casos el dolor afecta a la calidad de vida de la mujer, influyendo en aspectos personales, de pareja o profesional, y presentando graves problemas para lograr el embarazo".

"Gracias al equipo de profesionales de la Unidad de Reproducción HLA Vistahermosa hoy tenemos a nuestros dos preciosos pequeños. Desde que entramos por primera vez en la clínica, recibimos la mejor de las atenciones humana y profesional, pendientes en todo momento de realizar un completo seguimiento durante el tratamiento. Su paciencia y cariño han sido fundamentales para no rendirnos ante las dificultades".

Ana nos cuenta cómo consiguió ser madre a pesar de padecer endometriosis. Tuvo a su primera hija mediante fecundación natural, tras someterse a dos operaciones. Sin embargo, tres años después la enfermedad afectó a unas de sus trompas de Falopio y para aumentar la familia necesitó someterse a una fecundación in vitro (FIV).

Desde muy joven Ana padece dolorosas reglas, sangrados y continuados ingresos hospitalarios. Su marido asumió esta vida desde el principio de su relación, ayudándola a tumbarse cuando el dolor le producía una punzada y la paralizaba, y se acostumbró a terminar en urgencias de algún hospital, asegurándose allá donde fueran, que hubiera uno cerca.

La endometriosis es una enfermedad crónica para la que a día de hoy no se ha encontrado cura, únicamente puede controlarse. Se genera debido al crecimiento del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, adhiriéndose a los ovarios, trompas de Falopio o vejiga.

El director de la Unidad de Reproducción HLA Vistahermosa considera que "se trata de una enfermedad infradiagnosticada, y a pesar de las distintas investigaciones abiertas en busca de soluciones, aún nos encontramos lejos del tratamiento ideal. Se administran fármacos anovulatorios como los anticonceptivos hormonales, efectivos para paliar y frenar la progresión del dolor, así como cirugías para extirpar las lesiones macroscópicas u otro tipo de medicación".

Con 37 años Elena consiguió un trabajo fijo, por lo que su pareja y ella decidieron tener un hijo, pero durante un año de relaciones sin protección, cada regla anunciaba una nueva desilusión. "A mí siempre me había dolido mucho la regla, pero pensaba que era normal, que me tenía que aguantar. Me tomaba unos cuantos ibuprofenos y a seguir", relata. Cumplidos los 38, Elena tuvo que enfrentarse con un diagnóstico de endometriosis que le impedía quedar embarazada de forma natural.

Inició los ciclos de reproducción asistida, pero los implantes endométricos habían destruido poco a poco el tejido ovárico, dejándola con pocos óvulos funcionales y escasa movilidad en el útero, circunstancia que dificultó el tratamiento de FIV con óvulos propios. Ante esta barrera, la pareja decidió optar por un tratamiento de ovodonación para cumplir su sueño de ser padres.

El doctor José López Gálvez, director de UR HLA Vistahermosa y presidente del Grupo UR, junto a los premios a la mejor clínica 2019 otorgados por Egg Donation Friends, portal internacional de referencia en fertilidad.

El doctor José López Gálvez, director de UR HLA Vistahermosa y presidente del Grupo UR, junto a los premios a la mejor clínica 2019 otorgados por Egg Donation Friends, portal internacional de referencia en fertilidad.



López Gálvez subraya que el retraso en el diagnóstico se da principalmente por no escuchar detalladamente los síntomas que pueden establecer la sospecha de la enfermedad. "Cuando una mujer en una consulta dice que le duele la menstruación de forma extraordinaria, hay que profundizar y efectuar las pruebas diagnósticas pertinentes".

"Si hubiera tenido el diagnóstico antes de los 30 años, podría haber revertido la situación antes de que la enfermedad avanzara; habría congelado mis propios óvulos y hoy sería madre biológica".

UR HLA Vistahermosa, más de 35 años fomentando la vida

Los profesionales de la Unidad de Reproducción HLA Vistahermosa te asesoran sobre el tratamiento más adecuado para ser mamá y formar una familia.

La clínica se encuentra en un entorno hospitalario que aporta seguridad y confianza a las pacientes, sintiéndose más tranquilas y perfectamente atendidas las 24 horas.

Para solicitar una primera consulta gratuita con un especialista, te atenderemos en el 965 269 146 o bien rellenando el formulario de contacto de nuestra web.