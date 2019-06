Cardiología, pionera en técnicas mínimamente invasivas

La Unidad de Cardiología integral del Centro Médico Quirónsalud Alicante ofrece una atención completa y de calidad para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías cardiovasculares.

La atención integral cardiológica ofrece un diagnóstico preciso con el mejor tratamiento disponible por complejo que sea. Para ello, el Centro Médico Quirónsalud Alicante cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales de reconocido prestigio y los últimos avances médicos y humanos.

La cardiología clínica, como eje central

La Cardiología Clínica es el centro de nuestra unidad de especialización y cuenta con cardiólogos experimentados que son el punto de referencia. Los doctores Luís González, Miguel Ahumada y Alejandro Pascual, especialistas en Cardiología del Centro Médico Quirónsalud Alicante, coordinan la realización de las pruebas y las interconsultas con otros profesionales. Ellos le atenderán, le explicaran su problema e indicarán su tratamiento u organizarán la actuación de otros especialistas en caso de ser necesarios, garantizando así lo que el paciente necesita: una alta calidad asistencial.

Entre las pruebas más frecuentes que nuestros especialistas utilizan para diagnosticar problemas cardiovasculares se encuentran:

Electrocardiograma o ECG

Holter ECG

Holter de tensión arterial

Ecocardiografía transtorácica y transesofágica 3D

Prueba de esfuerzo convencional y con monitorización del consumo de oxígeno.

La monitorización cardiaca a domicilio: Tu cardiólogo los 365 días al año

El centro médico Quirónsalud Alicante ofrece la monitorización domiciliaria a los pacientes con dispositivos cardiacos. Un servicio pionero con cobertura 24 horas los 7 días de la semana que garantiza un correcto seguimiento y garantiza la seguridad del paciente atendiendo todas las alertas que puedan presentar estos dispositivos.

La monitorización domiciliaria o remota es la aplicación de la tecnología de transmisión de datos desde un dispositivo implantado en un paciente hasta la consulta del especialista. Para su realización se utiliza la información almacenada en el marcapasos o desfibrilador y el paciente debe tener en su domicilio un monitor capaz de transferir esta información.

El servicio de Cardiología de Quirónsalud Alicante ofrece el seguimiento remoto y la monitorización domiciliaria de todos los pacientes con dispositivo cardiaco implantado, compatible con todos los fabricantes.

En un futuro cercano el seguimiento de las alteraciones cardiacas será posible a través del smartphone gracias al dispositivo implantado en el paciente.

Actualmente la monitorización incluye marcapasos, desfibriladores implantables (DAIs), holter subcutáneos y dispositivos de resincronización cardiaca (CRT). Se trata de tecnología digital de fácil manejo para el paciente que consigue abrir un nuevo canal de comunicación con el centro médico y proporciona una mejor calidad asistencial para los pacientes y sus familiares.

Unidad de arritmias

En ocasiones el corazón pierde su capacidad de regular el ritmo de su latido. Este tipo de alteraciones es muy frecuente y ha dado lugar al nacimiento de equipos profesionales que las estudian, identifican su causa y la curan o plantean su tratamiento si ello no es posible.

En la unidad de arritmias se realizan los siguientes procedimientos:

Estudios electrofisiológicos y ablación por radiofrecuencia

Test farmacológicos

Cardioversión eléctrica

Implante de marcapasos

Implante de desfibriladores automáticos (DAI)

Consulta de seguimiento de marcapasos y desfibriladores automáticos

Programa de monitorización remota de dispositivos de estimulación cardiaca que le permite al médico realizar el seguimiento y comprobar el correcto funcionamiento de los marcapasos y desfibriladores automáticos desde el domicilio de los pacientes

Cirugía Cardiaca y Hemodinámica

El Centro Médico Quirónsalud Alicante trabaja en sintonía con el Hospital Quirónsalud Torrevieja para ofrecer un amplio equipo multidisciplinar de cirujanos cardiacos, perfusionistas, anestesistas, instrumentistas y personal auxiliar. El equipo médico tiene un porcentaje de éxito superior al 97%. Los datos de mortalidad son inferiores al 3% para el global de las cerca de 2500 cirugías realizadas hasta la fecha (para una mortalidad esperada según Euroscore I del 9.7% y según Euroscore II del 5.6%).

El Hospital Quirónsalud Torrevieja cuenta además con una Unidad de Hemodinámica que permite la realización de estudios coronarios para el diagnóstico precoz y tratamiento de revascularización en pacientes con angina de pecho o infarto agudo de miocardio.

Angiología y Cirugía Vascular

El equipo médico de Cirugía Vascular del centro Médico Quirónsalud Alicante, dirigido por el doctor Antonio Ballester, ofrece asistencia integral de las enfermedades de la circulación, tanto arteriales como venosas, mediante exploración y eco-doppler en la propia consulta y planificación del tratamiento médico o quirúrgico más adecuado para cada paciente. El servicio de Cirugía Vascular y Endovascular realiza todas las técnicas mínimamente invasivas (escleroterapia, endoprotesis, stent, etc), así como las de cirugía abierta (varices CHIVA, By pass, endarterectomía, etc).

Equipo médico

El equipo médico de la Unidad de Cardiología del Centro Médico Quirónsalud Alicante cuenta con profesionales altamente cualificados en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y con una amplia experiencia, habiendo tratado a más 50.000 pacientes a lo largo de su trayectoria profesional.

Sus especialistas cuentan con un amplio conocimiento de la patología cardiaca a tratar con unidades especializadas en Cardiología Clínica, Arritmias, Cirugía Cardiaca y Hemodinámica.