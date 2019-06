El hospital alicantino referente en Cirugía Cardiaca ¿Sabes cuál es?

Frank se encontraba de vacaciones en Torrevieja cuando notó un fuerte dolor en el tórax. Al principio los médicos pensaron que se trataba de un infarto, pero posteriormente vieron en el TAC que Frank había sufrido una disección de aorta (su aorta se había desgarrado por dentro y corría el riesgo de desangrarse).

Debido a sus creencias religiosas, Frank no puede recibir transfusiones de sangre, bajo estas circunstancias los médicos que atendían a Frank no encontraban ningún centro capaz de operarle sin el uso de transfusiones. Afortunadamente el Hospital Universitario del Vinalopó ha desarrollado un programa de cirugía sin sangre para aquellos pacientes que por motivos médicos, personales o religiosos no desean recibir transfusiones de sangre y Frank pudo operarse y está de vuelta en su país recuperándose de forma satisfactoria.

David tiene 40 años y es una persona muy deportista (corre maratones, ha participado en triatlones€). En 2011 fue operado en el Vinalopó por una rotura de la aorta. Ahora se encontraba en seguimiento por su cardiólogo de Elche, en la última revisión la parte de la aorta más cercana a la válvula aórtica de David se había dilatado hasta unos niveles peligrosos. Había que pasar de nuevo por quirófano.

Normalmente en este tipo de cirugías se sustituye la válvula y la aorta dilatada por una prótesis y una válvula artificial. El problema para David es que este tipo de válvulas artificiales precisan de tomar anticoagulantes de por vida. En esta segunda operación se utilizó una técnica alternativa que permite conservar la válvula del paciente, así aquellos pacientes jóvenes pueden seguir realizando una vida normal y actividad deportiva.

Pedro ingresó en el Hospital del Vinalopó por un infarto cerebral. Por suerte se recuperó sin ninguna secuela. La causa del infarto era un tumor dentro del corazón. Necesitaba una operación para resecarlo. Pedro ya conocía a los cirujanos del Vinalopó porque en 2013 se había operado de un doble bypass coronario. Los cirujanos cardiacos del Vinalopó tienen una gran experiencia en pacientes operados varias veces del corazón. Estas operaciones son más delicadas porque los tejidos están pegados y hay riesgo de dañar el corazón durante la nueva cirugía. En el caso de Pedro se pudo quitar el tumor sin ninguna complicación y en menos de una semana pudo irse a su casa a recuperarse.

Estos 3 pacientes forman parte de los más de 3.500 pacientes operados en el servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Vinalopó desde su puesta en marcha en 2010. Desde su creación los cirujanos cardiacos han ido incorporando todas las técnicas de la Cirugía Cardiaca del adulto con unos excelentes resultados, situando la mortalidad entorno al 3%, por debajo de la media nacional.

La creación del Servicio de Cirugía Cardiaca en el Hospital del Vinalopó responde a una necesidad pendiente que existía en la provincia de Alicante. Desde su puesta en marcha, en septiembre de 2010 se realizan más de 450 cirugías cardiacas al año. Una actividad que se ha llegado a alcanzar gracias al esfuerzo de Ribera Salud, en colaboración con la Consellería de Sanidad, para garantizar la atención en Cirugía Cardiaca en la zona sur de la provincia de Alicante.

El Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital del Vinalopó es referencia para el Hospital de Torrevieja, el Hospital General Universitario de Elche, el Hospital de la Vega Baja de Orihuela, el Hospital de la Marina Alta de Denia y el Hospital del Vinalopó. Desde 2011 hasta 2018 ha sido referencia para el Hospital de la Marina Baixa de Villajoyosa.

La vocación del servicio es dar servicio al paciente situándolo en el centro de la atención asistencial, para ello los cirujanos se desplazan todas las semanas a los servicios de cardiología de los hospitales remitentes para comentar cada paciente al detalle y optar por el mejor tratamiento. En aquellos hospitales más alejados como el de Villajoyosa o Denia las consultas preoperatorias y las revisiones se realizan en los propios hospitales siendo el cirujano quien se desplaza con el fin de facilitar la atención al paciente.

Dr. Eduardo Tebar Botí

Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario del Vinalopó. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia (1985-91). Realizó el MIR de Cirugía Cardiovascular en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Trabajó como facultativo especialista de área de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Clínico de Valencia de 1998 a 2010, fecha en la que se incorporó como Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca en el Hospital Universitario del Vinalopó.

Desempeñó su labor docente como profesor asociado de Cirugía Cardiovascular en la Facultad de Medicina de Valencia de 2005 a 2008 y obtuvo la plaza en propiedad en Cirugía Cardiovascular por OPE en 2004.

