El nuevo centro del Grupo hospitalario Quirónsalud en Alicante se trata de un centro sanitario médico de alta resolución, que contará con la mayor parte de la especialidades y que ofrecerá un tratamiento integral y personalizado al paciente.

- Quirónsalud afianza su posición como grupo del sector sanitario privado con la apertura de un nuevo centro en Alicante ¿Con qué objetivos principales inicia su andadura Quirónsalud Alicante?

Es la primera piedra de Quironsalud en la ciudad y llegamos para quedarnos. Nuestro objetivo, como no puede ser otro, es tener como aliados a profesionales de la más alta cualificación y prestigio, contar con tecnología de vanguardia, prestando especial interés a la calidad de nuestro servicio asistencial dentro de un entorno con un alto nivel de confort para nuestros pacientes y sus familiares.

El Centro Quirónsalud Alicante nace especialmente orientado al cuidado de la salud entendida como prevención, diagnóstico, tratamiento y educación sanitaria del paciente. Todo ello cuidando al detalle y desde el primer día, los tiempos de espera, la resolución de las citas y la satisfacción de nuestros pacientes. Para ello contaremos con todas las herramientas del grupo, para medir y corregir las desviaciones que puedan darse, en tiempo real.

- ¿Qué viene a aportar este nuevo centro en el ámbito de la sanidad alicantina?

Somos un centro de alta resolución y trabajaremos estrechamente con nuestro hospital de Torrevieja, hospital que como sabéis, cuenta con un gran prestigio internacional en el ámbito de la oncología, así como en el resto de las especialidades médicas y quirúrgicas. Queremos ser líderes, tratando a las personas desde la experiencia y la innovación, para ofrecer a cada paciente soluciones personalizadas.

Para ello, Quirónsalud Alicante dispone de un equipamiento de vanguardia y una completa cartera de servicios que incluye una multitud de especialidades médicas a disposición del paciente. Queremos ser un verdadero centro digital de última generación, que operará con las principales compañías de seguros y cuyo objetivo será ofrecer una atención integral, individualizada y de calidad.

- ¿Están cubiertas las principales especialidades médicas en el centro?

Empezamos con casi la totalidad de especialidades médicas, todas ellas coordinadas por profesionales de reconocido prestigio. Junto al personal médico, Quirónsalud Alicante cuenta con un equipo altamente cualificado de enfermería con gran experiencia en el cuidado de pacientes con patologías complejas: cirugía cardíaca, traumatología, maternidad, cuidados pediátricos, urgencias diurnas de adultos y pediátricas y oncología, entre otras, ofreciendo una atención integral y humana tanto al paciente como a su familia, con vocación de servicio y gran sensibilidad hacia las dolencias del paciente.

Contaremos con Unidades integrales, como la Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética, Unidad de Cirugía Menor,Unidad Dental, Unidad de Endoscopias Avanzadas,Unidad de Obesidad y Diabetes tipo 2, Unidad de Oncología, Unidad de Cardiología y laUnidad de Columna.

Además de consultas externas en todas las especialidades como: Traumatologia, Alergología, Aparato digestivo, Dermatología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Coloproctología, Otorrinolaringología, Neurología, Neurofisiología o Urología, entre otras.

Disponemos de un equipamiento de vanguardia, que junto con nuestra vocación constante hacia el progreso a través de la docencia y la investigación médico-científica, seguirá siendo la bandera de nuestro grupo. Alicante nace como un centro digital, donde la consulta de alta resolución será fundamental para conseguir la excelencia en el tratamiento para nuestros pacientes.

Entre muchos más equipamientos, contamos con la Ecografía Ginecológica Diagnóstica 5D, Mamógrafo, Rehabilitación cardiaca, Prueba de esfuerzo deportiva con consumo de oxígeno, Holter ECG Diagnóstico precoz de arritmias hasta 72 horas, TAC 3D dental, 2 salas de Endoscopias de alta resolución y Resonancia Magnética que la tendremos operativa a final del 2019. En este sentido, estaremos siempre en continuo avance y renovación.

- ¿Ha sido complicado conformar el equipo de profesionales que van a desempeñar su trabajo en el centro?

Ha sido un trabajo de muchos meses, donde tengo que decir que hemos trabajado en equipo toda la dirección territorial dirigida por nuestro director territorial Fran Fiestras, siempre detrás de todo el proyecto.

Sinceramente, creo que hemos conseguido conformar un gran equipo profesional a todos los niveles. Es cierto que no es fácil empezar de cero, pero creo que hemos sabido contagiar la ilusión de este proyecto a todos los implicados, tanto profesionales de dentro del grupo como otros que se incorporan de otros hospitales. A mí particularmente, este hecho me hace ser muy optimista para seguir avanzando, y porqué no ir pensando en nuevos retos.

Aprovecho esta pregunta para dar las gracias a todos los profesionales que están y llegan, porque sin ellos, este proyecto no sería posible. De verdad que gracias, por vuestra generosidad y confianza.

- Como paciente, uno siempre espera, además de las mejores prestaciones médicas, una fluidez, calidez y atención personalizada en su relación con el centro. ¿Se ha tenido en cuenta estos aspectos en la dinámica de Quirónsalud Alicante?

Siempre. Como sabéis nuestra máxima de todo el grupo Quirónsalud es la salud persona a persona. Vivimos en tiempos donde es fundamental la innovación, la digitalización y sin duda contar con el mejor equipamiento, pero no podemos olvidar que tratamos con personas, que necesitan saber y conocer bien lo que les pasa y cómo podemos dar solución a su problema de salud. El cuidado de la salud y bienestar de las personas es nuestra razón de ser, y para ello seguiremos volcando todos nuestros esfuerzos. Cada persona es única, el cuidado que le ofrecemos, también lo debe de ser.

Centro Médico Quirónsalud Alicante

C/ Cruz de Piedra, 4, 03015 Alicante