¿Por qué es necesaria la existencia de la sanidad privada?

Actividad del sector privado y accesibilidad

Este estudio muestra también cómo la actividad asumida por la sanidad privada en relación a la actividad sanitaria global es, año tras año, creciente y cada vez más relevante. En concreto, en el año 2016, los hospitales privados llevaron a cabo el 30,9% de las intervenciones quirúrgicas, registraron el 23,7% de las altas y atendieron el 24,1% de las urgencias de todo el territorio nacional.

Este sector dispone, asimismo, de 460 centros (58% del total de los hospitales y 32% de las camas existentes en España) que contribuyen a la mejora de la accesibilidad de la población a la atención sanitaria.

A nivel geográfico, Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de hospitales y camas de titularidad privada. La distribución de hospitales y camas entre los principales agentes del sector indica que los grupos hospitalarios cuentan con el 48% de los hospitales y el 62% de las camas privadas ubicadas en nuestro país.

Las compañías aseguradoras, por su parte, disponen del 3% de los hospitales y del 3% de las camas privadas, mientras que los hospitales y clínicas independientes representan el 49% de los hospitales y el 35% de las camas privadas.

Mejora de la accesibilidad al sistema sanitario

El sector sanitario privado, a través de su amplia red asistencial, facilita y mejora la accesibilidad de la población a la atención sanitaria, prestando una asistencia ágil, diversa y de calidad. Esta mejora de la accesibilidad que proporciona la sanidad privada se ve claramente ratificada por los resultados obtenidos en el último Estudio de Indicadores de Resultados de Salud de la Sanidad Privada (RESA 2018).

En este sentido, los hospitales privados presentan una elevada agilidad en la respuesta a las necesidades de la población: Los tiempos medios de espera tras la citación se mantienen este año por debajo de los 12 días y dentro de la línea histórica de los últimos cinco años. Los tiempos de entrega de informes de pruebas complementarias están por debajo de los 4 días, 2 días en el caso de mamografía.

La adquisición de tecnología de última generación es un aspecto clave para este sector.

Los tiempos de espera de citación para consultas en las especialidades más frecuentadas se sitúan por debajo de las 2 semanas, excepto en dermatología donde se alcanzan los 18,6 días. Los tiempos medios de atención facultativa en urgencias son inferiores a los 30 minutos.

La espera media global para una intervención quirúrgica es de 29,1 días. El tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el tratamiento en oncología es inferior a los 15 días en los procesos más frecuentes, como son mama, colon y pulmón.

Investigación, tecnología y calidad

La sanidad privada apuesta firmemente por la investigación. Según un adelanto de los datos del informe Best de Excelencia en Investigación Clínica de Medicamentos en España promovido por Farmaindustria, los centros privados participan en 1.424 ensayos clínicos, lo que supone el 43,2% de los contenidos en la muestra, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Oncología, Cardiología, Respiratorio y Neurociencias son las principales áreas terapéuticas de los ensayos con participación de centros privados.

Por otra parte, la inversión en tecnología de última generación es un aspecto clave para el sector sanitario privado. A nivel de equipamiento, este sector dispone del 56% de las resonancias magnéticas, el 47% de los PET y el 36% de los TAC existentes en España.

Por otro lado, a nivel de actividad y en términos de diagnóstico, en 2016 el sector privado llevó a cabo el 39% del total de resonancias magnéticas, 17% de los TAC, y el 21% de los PET.

«Es importante tener en cuenta que estos datos del sector privado no tienen en cuenta aquellos centros con conciertos sustitutorios o los que están integrados en una red de utilización pública. Si se asumiera que estos hospitales forman parte del sector privado, este pasaría a realizar el 45% de las resonancias magnéticas, el 23% de los TAC y el 24% de los PET, claramente por debajo de su capacidad asistencial, algo difícilmente comprensible en un entorno de ingentes listas de espera, tanto diagnósticas en este caso como quirúrgicas», asegura el director general de IDIS.

La implantación de políticas de garantía de calidad en los centros sanitarios es una de las tendencias más significativas en las últimas décadas y uno de los objetivos del sector privado. De ahí que sus centros cuenten con un importante número de certificaciones (como las diferentes normas ISO, OHSAS 18001, el modelo de excelencia europeo EFQM o la acreditación Joint Commission, SEP, SGE-21, entre otras) que son muestra de la preocupación por la mejora continua de la calidad asistencial.

Además, desde 2015 la Fundación IDIS dispone de la Acreditación QH (Quality Healthcare), concebida como un sistema pionero e innovador que reconoce la Excelencia en Calidad Asistencial, en concreto y a día de hoy, de las 126 organizaciones sanitarias públicas y privadas que ya cuentan con ella.

El informe pone de manifiesto que este sector emplea a 266.728 profesionales en nuestro país (se estima que el 65% trabaja en el ámbito extrahospitalario y que el 35% lo hace en el ámbito hospitalario), con Madrid, Cataluña y Andalucía a la cabeza.

Y asimismo, muestra cómo la formación de los profesionales gana terreno en la sanidad privada, que cuenta con 24 hospitales universitarios, ofreciendo 171 plazas de formación especializada.

¿Y qué aporta la colaboración?

El sector sanitario privado es un aliado indispensable del sistema público de salud, siendo la cooperación entre ambos sectores (a través de conciertos, mutualismo administrativo y concesiones -PPP o PFI-) un pilar fundamental para descargar de presión asistencial y financiera a la sanidad pública.

A este respecto, es destacable que el 11,2% del gasto sanitario público se destinó a la partida de conciertos, lo que refleja la importancia y repercusión que tiene este concepto, teniendo en cuenta que los conciertos se producen fundamentalmente en diagnóstico por imagen e intervenciones quirúrgicas y determinadas prestaciones sanitarias como terapias respiratorias, diálisis, rehabilitación, logopedia y transporte sanitario.

Por otro lado, el mutualismo administrativo es un mecanismo de cobertura que favorece el equilibrio entre el sistema público y el privado, al tiempo que reduce la presión asistencial de la demanda de pacientes en el sistema público de salud.

De hecho, alrededor de 1,8 millones de funcionarios de la administración central cubiertos por el régimen de mutualismo administrativo en España eligen el aseguramiento y cobertura asistencial privados.

Manuel Vilches señala que «hoy en día son un 84% de los funcionarios los que se decantan por el aseguramiento y cobertura asistencial privados, un elevado porcentaje que se repite año tras año. Además, en términos económicos, es un modelo que aporta eficiencia en la prestación de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita. En este sentido, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2018 en 883 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.224 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), lo que supone un ahorro de 341 euros por cada mutualista para la Administración».

Las concesiones son otro tipo de colaboración. Actualmente nuestro país cuenta con un total de 8 hospitales operativos bajo este modelo de concesión. A nivel geográfico, las concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios (PPP) se ubican en la Comunidad Valenciana y Madrid.

En definitiva, y tal y como señala el presidente de la Fundación IDIS, Luis Mayero, «si aunamos valores como calidad, seguridad, resultados, experiencia de paciente, innovación, profesionales altamente cualificados, gestión eficiente y centros modernos y adaptados a las necesidades asistenciales de nuestro tiempo podremos entender cómo el sector de la sanidad privada sigue creciendo y consolidándose en nuestro país y consigue las cifras y datos que actualmente ofrece este informe».