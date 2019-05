Hospitales Vithas en Alicante, centros de tradición e innovación al servicio del paciente

El Grupo Vithas se configura como el primer operador sanitario de capital 100% español y el segundo a nivel nacional. El compromiso de Vithas con la calidad sanitaria acreditada es una seña distintiva del Grupo.

Cada año atiende a más de 5.000.000 de pacientes en sus 19 hospitales y 29 centros médicos Vithas Salud. En Alicante cuenta con dos hospitales: Vithas Medimar Internacional y Vithas Perpetuo Internacional, entre ambos ocupan más de 30.000 metros cuadrados destinados al cuidado de la salud.

Los Hospitales Vithas de Alicante cuentan con un cuadro médico formado por profesionales de reconocido prestigio, altamente cualificados, y disponen de equipación e instalaciones de vanguardia con la máxima calidad hostelera.

Vithas apuesta por una atención sanitaria completamente personalizada. A través del Asistente Personal de Salud, los pacientes reciben asesoramiento, acompañamiento y atención individualizada durante todo el proceso, reduciendo así de forma sustancial los tiempos de espera y desplazamientos.

Área Materno Infantil: Atención Integral a la Mujer, al Niño y al Adolescente

Desde los Hospitales Vithas en Alicante se ofrece una atención integral a la mujer durante todas las etapas de su vida, gracias a un equipo de reconocida trayectoria profesional que abarca las especialidades de Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Oftalmología Pediátrica, Psiquiatría y Psicología, para la completa asistencia de la mujer, el niño y el adolescente.

Asimismo, el Área Materno Infantil también atiende los problemas de esterilidad o de las disfunciones sexuales, gracias a la Unidad de Reproducción Asistida Vithas Fertility Center, así como el desarrollo del niño a través de un equipo formado por fisioterapia pediátrica, psicomotricidad y optometría.

Área Materno-Infantil de los Hospitales Vithas en Alicante.

Dentro del Área se ha puesto en marcha una novedosa consulta que se dedica en exclusiva a la lactancia materna, ofreciendo a las madres toda la formación y atención necesarias para fomentar la correcta lactancia, asesorándolas en todo lo referido al destete, la extracción, conservación y el porteo, entre otros temas.

Además, también cuenta con una Unidad dedicada a la Traumatología y Ortopedia Infantil, orientada a pacientes pediátricos y adolescentes con patologías ortopédicas, ya sean congénitas o adquiridas, y traumatológicas, en la que se tratan un seria de procesos típicos de la infancia y la juventud como las luxaciones de cadera, alteraciones de la marcha, malformaciones congénitas, etc.

La Unidad cuenta con todos los medios necesarios para poder proporcionar a los pacientes un servicio de alta calidad dirigido al cuidado integral de la mujer y su familia, basado en un trato humano y personalizado apoyado en los últimos avances en tecnología médica.

Unidad de Odontología Avanzada: Vithas Davó Instituto Dental

Se trata de una Unidad pionera y especializada en el campo de la rehabilitación implantológica y dentofacial compleja, con pacientes especiales que presentan atrofia ósea severa del maxilar superior.

La Unidad está reconocida como centro de referencia y experto en la técnica del implante zigomático. Se trata de una técnica muy documentada y reconocida por la comunidad científica internacional, que permite al paciente disfrutar de dientes fijos inmediatamente después de la cirugía, en un periodo de 24-48 horas.

Además de los casos complejos, ofrece una cartera de servicios que abarca todo tipo de tratamientos y técnicas, desde Estética hasta Rehabilitación.

Unidad de Oftalmología y Optometría Clínica Avanzada

La Unidad de Oftalmología, ubicada en ambos centros, ofrece un servicio integral tanto a nivel asistencial como quirúrgico. Cuenta con más de 15 profesionales y dispone de la tecnología más avanzada para el diagnóstico y el tratamiento de las patologías del globo ocular.

La Unidad, a nivel quirúrgico, está dotada de láser Excimer y Femtosegundo, destinado a las operaciones de catarata y córnea. La Unidad realiza, además, la cirugía de miopía, hipermetropía y astigmatismo; así como los casos de oftalmología pediátrica y cirugía del estrabismo.

Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Perpetuo Internacional.

Por su parte la Unidad de Optometría Clínica Avanzada tiene como finalidad ofrecer al paciente todas aquellas posibilidades terapéuticas de rehabilitación de la visión en aquellos pacientes en los que la opción médico-quirúrgica no es viable o no resulta recomendable ya que se trata de una anomalía óptica o funcional, no patológica.

Unidad de Medicina Nuclear y PET

Centro PET del Hospital Vithas Medimar Internacional.

Esta Unidad cuenta conen el campo del diagnóstico por imagen, dispone de los últimos avances tecnológicos y equipos de última generación.

La Unidad está formada por tres áreas: la Unidad de Densitometría Ósea, que garantiza una alta eficacia y fiabilidad, lo que implica una reducción del tiempo de exploración y una menor tasa de radiación para los pacientes; en segundo lugar, la Unidad de Medicina Nuclear, cuyo diagnóstico por imagen permite fusionar en segundos cualquier combinación de imágenes de Medicina Nuclear con las imágenes obtenidas mediante TAC, RM o ecografía, consiguiendo así una precisa información anatómica del órgano estudiado.



Y, por último, el Centro PET, siendo pionero en la provincia de Alicante en el uso de la PET, tomografía por emisión de positrones, una técnica de imagen morfológica que aporta información metabólica y bioquímica en la enfermedad.