¿Cuáles son las frutas que tienen menos azúcar?

Tomar entre tres o cuatro piezas de fruta al día es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Pero... ¿alguna vez te has preguntado la cantidad de azúcar que contienen? Hoy en día se busca llevar una alimentación saludable, por lo que la reducción de azúcares importa.

Hace unos días el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tomó nota y suscribió 20 convenios con 398 empresas alimentarias y de bebidas, de distribución o restauración, entre las que figuran Mercadona y Consum, para reducir, de media, un 10% de azúcar, grasas saturadas y sal en sus productos de aquí a 2020.

También es importante conocer los trucos para que la fruta no se oxide y se conserve mejor por más tiempo. ¿Has pensado guardar la fruta en el frigorífico? Ojo, no todas se adaptan bien al frío, consulta aquí qué alimentos no deberías guardar en la nevera.

Otra de las grandes preguntas sobre el chocolate es si tomarlo habitualmente engorda. No es del todo cierto, te contamos cómo debe ser y en qué cantidades debes consumirlo para beneficiarte de sus múltiples propiedades.

Ranking

Frutas con mayor cantidad de azúcar (de mayor a menor)

Dátil Higo Uva Mango Cereza Plátano Mandarina Manzana

Frutas con menor cantidad de azúcar (de menor a mayor)