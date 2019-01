Los siete alimentos que no deberías guardar nunca en la nevera

Tenemos la costumbre de guardar muchos de los alimentos de la cesta de a compra en la nevera. Pasta, verduras, yogures, etc. Pero... ¿alguna vez te has preguntado si lo estás haciendo bien? A nadie le gusta tirar a la basura los productos pasados de fecha o que se han estropeado de estar tiempo sin ser consumidos. A la hora de meter los alimentos en la nevera conviene conocer cuáles se conservan mejor al aire libre y cuáles son aptos para nevera.

1. Tomates

Aquí hay diversidad de opiniones, pero lo cierto es que al introducir esta hortaliza en la nevera pierde sabor, de hecho, cuando lo vayas a sacar lo notarás más soso. Al guardar el tomate en la nevera se impide su maduración normal y ésta se acelera, tanto que si se pasa deja un olor bastante desagradable. Además, su textura también cambia.

2. Patatas

Les pasa algo parecido a los tomates. Al dejar las patatas un tiempo en la nevera el frío hace que se vuelvan más harinosas y transforma el almidón de tal forma que acaba por convertirse en azúcar, afectando negativamente a su sabor. Te recomendamos guardar las patatas en un lugar fresco y seco.

3. Pan de molde

No es habitual guardar el pan de molde en el nevera, pero hay familias que tienen esa mala costumbre. Es errónea la creencia de que en el frigorífico la comida se mantiene mejor por más tiempo. De hecho, con el pan de molde se acelera su envejecimiento, se endurece antes y pierde sabor.

4. Cebolla y ajo

El frío hace que se endurezcan y pierdan sus propiedades. Para disfrutar de todos los nutrientes que nos aportan cebollas y ajos es mejor no guardarlos en la nevera.

5. Aguacate

Es algo que muchos desconocen, pero el aguacate no aguantará más tiempo por guardarlo en la nevera. El frío acelera su maduración lo más habitual es que se acabe poniendo negro. Consérvalo en un lugar fresco y con poca luz.

6. Café

Si quieres degustar un delicioso café no se te ocurra meterlo en la nevera. El frío no le viene nada bien, hace que cree una capa de protección que altera su sabor y su particular olor.

7. Jamón Serrano

El jamón serano es otro de los alimentos que no necesitan nevera. Al natural se conserva mejor, si lo metes en la nevera perderá su textura característica y se secará antes. También se verá alterado su sabor.