Salud bucodental: dos clínicas de Elche que ofrecen soluciones de calidad

Según diferentes estudios, existe una estrecha relación entre la salud bucodental y la salud general del organismo. La boca, al igual que la piel, es un indicador externo de nuestro estado de salud y muestra indicios y síntomas de lo que sucede en nuestro organismo.

El cuidado de la salud bucodental ayuda al control de la diabetes, a prevenir las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, la observación de determinados aspectos bucodentales puede revelar problemas renales, ansiedad, anorexia, trastornos digestivos€ incluso un diagnóstico precoz del cáncer de boca.

De ahí, la importancia de confiar nuestra salud bucodental a profesionales cualificados, que apuesten por la calidad, la innovación, y que sean empáticos para generar un clima agradable y poder descubrir las necesidades específicas y reales de nuestro caso.

Corporación Dental, a la vanguardia de la estética

Desde hace 18 años en Corporación Dental apuestan por la más alta tecnología y calidad en sus tratamientos, con el fin de ofrecer lo mejor a sus pacientes.

El doctor Ginés Sánchez nos comenta que en la actualidad, los tratamientos más demandados son los referentes a la estética dental, "en la clínica observamos como de un tiempo a esta parte los pacientes no vienen solo cuando tienen dolencias, sino para mejorar la estética de sus dientes y poder sonreír con más confianza".

Para mejorar la estética de nuestros dientes y tener una mejor sonrisa, a veces es suficiente con colocar correctamente los dientes con un tratamiento de ortodoncia.

Ya sea con sistemas clásicos como los brackets o mediante el sistema de ortodoncia invisible como Invisalign® en el que nadie notará que llevas ortodoncia, es muy higiénico y cómodo e igual de efectivo que los brackets. Otras técnicas para una mejor estética dental son los tratamientos de carillas.

En Corporación Dental cuentan con el exclusivo certificado de carillas Lumineers®, un sistema rápido (solo son necesarias un par de sesiones), mínimamente invasivo para los dientes y con un resultado estético excepcional.

Para llevar a cabo un tratamiento de alta estética dental, en Corporación Dental comienzan realizando un diseño digital de sonrisa en el que el paciente ve y es participe de cómo será su sonrisa antes de comenzar con el tratamiento y conseguir el mejor resultado para su boca.

En Corporación Dental ofrecen tratamientos de ortodoncia con excelentes resultados.

¿Existen las "rebajas" en el sector dental? Nos lo cuentan desde Lobato Clínica

Fernando Lobato, Director Médico de Lobato Clínica Dental de Elche:

"Te regalo ser un buen profesional y una buena persona". Eso decía un colega en la última reunión de una sociedad científica a la que pertenezco. Parece ser que hay que recalcar al paciente cosas que por algún motivo, se dan por hecho cuando vas al dentista, pero que, injustamente, muy poca gente tiene en cuenta.

Atendemos urgencias aún sin tener cita y con pacientes esperando antes que tú. Nos estamos formando continuamente e invirtiendo dinero y tiempo para estar al día en nuestros tratamientos. Nos preocupamos porque el material que utilizamos sea de primera, aunque ello nos suponga reducir nuestros beneficios.

Orientamos al paciente por el mejor tratamiento y no por el más caro. Explicamos los tratamientos personalmente y no a través de un comercial. Atendemos a mediodía cualquier compromiso porque se le ha roto un diente y no puede venir a otra hora, aunque ello conlleve comer un bocadillo de pie en 5 minutos.

Invertimos dinero en tecnología de vanguardia y no en comprar una casa. El poner siempre buena cara aunque nuestra espalda duela horrores por la postura y las horas en la clínica.

Sonreímos cuando lo primero que dice el paciente al entrar es «no me gustan los dentistas». Arreglamos los fallos que cometen otros, de otras policlínicas o franquicias, sin poner ninguna cara cuando nos dicen «¿me vas a cobrar por esto?» Nos creemos cuando acudes con el empaste roto diciendo que se te ha caído comiendo un trozo de pan de molde o una magdalena. Nos creemos cuando nos dicen que no han fumado después de la cirugía€

Y un largo etcétera de acciones cotidianas que ocurren en nuestra práctica diaria. Y digo diaria, porque siempre encontrarás al mismo dentista. No te atenderá cada día que vayas un dentista diferente.

Todo esto no es más que una casi fiel reproducción de lo que este compañero, el doctor Javier T.P. , expresó recientemente al hablar de la locura de los casos de franquicias y cadenas dentales que siguen cometiendo infracciones y maltratando a sus pacientes, sin ningún tipo de escrúpulo.