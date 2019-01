La dieta post navideña no me da resultados ¿Qué puedo estar haciendo mal?

El consumo de alcohol : que son calorías vacías y no aportan ningún beneficio (ni siquiera la copita de vino al día).

Alimentos ultraprocesados: no consumirlos y dejar paso a los alimentos naturales o a los procesados como legumbres o pescados enlatados y lácteos, siempre con precaución de que no tengan un alto contenido en sal y de que no contengan azúcares añadidos.