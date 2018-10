Toñi Gimón, vicepresidenta de FECMA: "El cáncer de mama no marca tendencia, no es 'fashion'"

Una de cada ocho mujeres en España va a sufrir a lo largo de su vida de cáncer de mama, el tumor más común entre las mujeres de todo el mundo. Este viernes se celebra el Día Internacional de esta enfermedad, una jornada especial para la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), que lleva diez años combatiendo esta patología. La vicepresidenta de la federación, que sabe lo que es vivir esta enfermedad en primera persona, Toñi Gimón, califica este día como "singular y muy importante".

"Es un día en el que nos visibilizamos más todavía. Nuestro día 19 y nuestro lazo rosa, que es un símbolo de la lucha contra todo tipo de cáncer", explica Gimón. La vicepresidenta de FECMA no tuvo reparos en narrar cómo conoció que padecía de esta patología: "Entras en una consulta sana y sales con una diagnóstico en el que tienes aparentemente un cáncer de mama. Yo vivo en Santander, una ciudad en la que a veces llueve. Más a veces de las que quisiéramos. Y me acuerdo que cuando me dieron el diagnóstico pensé: Vale, ¿cuándo empezamos? Salí de la consulta y hacía sol. Para mí eso fue magnífico".

Toñi Gimón asegura que lo que le vino bien para afrontar la enfermedad fue "volver al trabajo" a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, aunque admite que con el paso del tiempo se dio cuenta que lo hizo demasiado pronto. "Volver a la normalidad de cada día me vino estupendamente. Creo que esto es importantísimo. Aprecié la normalidad como nunca, el despertador y hasta la lluvia me parecía bonita", afirma.

"Nos curamos el 87% de las mujeres"

Tal y como expone Toñi Gimón, "no hay fórmulas mágicas" para convivir con el cáncer: "Cada una reaccionamos de una manera y somos más o menos positivas. En mi caso no tuve problema, porque tuve mucha ayuda. Todas las mujeres hacemos lo que podemos. Esto es una enfermedad y una enfermedad grave, no marca tendencia ni es ´fashion´ ni nada que se le parezca. Pero es una enfermedad de la que se sale. Nos curamos el 87% de las mujeres. Sí es verdad que queda ese 23% que a nosotras nos preocupa muchísimo".

En cuanto al trato recibido por los médicos, Toñi Gimón se deshace en elogios y afirma que "tenemos una sanidad pública extraordinaria, con unos oncólogos de un nivel altísimo en este país" y destaca la "importancia de la innovación y la investigación", ya que "sin ellos no vamos a ningún sitio y gracias a esto hemos avanzado en estos quince años".

En cuanto a la manera de afrontarlo la vicepresidenta de FECMA considera importante tener una actitud positiva, aunque es consciente de que cada uno es de una manera distinta. "Tienes que agarrarte a algo y pensar que de esto se sale, porque somos muchas. Necesitas apoyos familiares. Pero quien no los tenga, que por favor no se quede ahí, que no se meta en un pozo. Que acuda a los amigos, a las asociaciones, a las psicólogas, lo que sea, pero que salga", reitera Gimón.

"La familia nos ayuda muchísimo y es imprescindibles, pero que no nos asfixie"

En cuanto al comportamiento de la familia, Toñi destaca que debe tener cuidado de no agobiar a la persona que sufre el cáncer de mama:. Se creen que eres muy frágil y que no puedes hacer nada. Cuando en realidad puedes hacer de todo con normalidad. Cuando te cansas te sientas y ya está. La familia que nos quiera mucho, porque nos ayuda muchísimo y es imprescindibles, pero que no nos asfixie".

La Federación Española del Cáncer de Mama realiza una gran labor en cuanto a la normalización de la enfermedad. "Lo compartimos, nos lo pasamos bien, nos reímos de nosotras mismas. Yo creo que compartir, aprender y, sobre todo, tener una gran esperanza es lo más importante", considera. Además, Toñi Gimón dice confiar en la sanidad y en el trabajo que se está realizando para acabar con esta enfermedad, por lo que cree que se va por buen camino, aunque "sin bajar nunca la guardia".

Con el paso del tiempo y el esfuerzo de todos, se está acabando con el miedo a admitir que se sufre un cáncer. "Yo creo que eso ya se va rompiendo un poco. Nosotras hemos roto esa barrera de decir 'tengo un cáncer' hace mucho tiempo. Pero no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad por muchas razones. La gente de las zonas rurales lo tiene más difícil, pero las mujeres también lo van superando, aunque también en la capital hay personas que siguen pensando que no lo deben decir", explica.

Por último, cabe destacar el mensaje que quiere transmitir Toñi Gimón en cuanto a las campañas de detección precoz. "La detección precoz ha sido algo magnífico para todos y están en todas las Comunidades Autónomas. Que ninguna persona se quede sin acudir a estas campañas. Y aquellas mujeres jóvenes en edad fértil, que acudan a su médico de familia en cuanto vean alguna anomalía en su pecho. Que automáticamente les van a poner en contacto con los ginecólogos y eso es importante. Hay que estar siempre atentas, aunque tengas 25 o 27 años. Vete al médico y descártalo".