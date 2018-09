Cirugía capilar F.U.E.: Siempre mejor en tu tierra, España

Cuando hablamos de una moda, se nos vienen a la cabeza ciertos aspectos visibles como la ropa o el peinado, pero sin embargo, la moda también se ve reflejada en ciertas conductas y comportamientos, que pueden ir desde ver un programa de televisión hasta viajar a un mismo sitio de vacaciones.

Hasta aquí todo bien, el problema viene cuando la moda, se hace notar en decisiones importantes como puede ser la realización de un tratamiento médico o un procedimiento quirúrgico.

Recientemente se ha puesto de moda viajar a otros sitios del extranjero para solventar (o por lo menos así es como se lo explican) un problema estético al que en realidad aquí llevamos dedicándonos toda una vida.

Efectivamente hablamos de la microcirugía capilar F.U.E., esa para la que montones de españoles fletan aviones, se marchan al extranjero y quedan a expensas de tener una buena evolución. Y explicar los motivos por los que debemos quedarnos, no implica que critiquemos la forma de trabajo de los demás. Como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo.

Nuestra técnica F.U.E, es sencillamente algo de lo que nos sentimos orgullosos por el cariño que le ponemos a cada paciente y la lucha diaria por la excelencia en los procedimientos quirúrgicos. En definitiva, somos diferentes:

En la calidad de la intervención

Puesto que siempre se realiza en quirófanos homologados, que han pasado, y pasan gradualmente estrictos controles de sanidad y que son aptos al 100% para la realización de cirugías sin ingreso.

Durante el procedimiento quirúrjico

Porque siempre preservamos la zona donante. No realizamos megasesiones, por lo que no dejamos cicatrices residuales en el área de extracción. El injerto, siempre se realiza con implantadores, de forma que el cuero cabelludo no pierde elasticidad por una mala cicatrización y aportan al procedimiento un resultado estético excelente sobre todo en líneas anteriores y pensando en la evolución de cada alopecia. Es importante elegir bien a los pacientes porque en caso de pacientes jóvenes, se debe tener claro hacia dónde evolucionará en un futuro su pérdida de cabello.

Haciendo la intervención sin rasurado y con PRP

Lo hemos hablado en multitud de ocasiones. No rasurar acelera la incorporación social y laboral, y disminuye el impacto emocional. El PRP reduce los efluvios post-quirúrgicos y mejora el rendimiento de las unidades foliculares injertadas.

Mostrando cercanía a los pacientes

En Centro Dermatológico Estético llevamos desde el año 1984 realizando cirugía de cuero cabelludo, y más de una década dedicados a realizar un F.U.E. de calidad.

Haciendo un seguimiento continuado

Durante un año después de la intervención (que es el tiempo que tarda en crecer gradualmente el pelo injertado), nos aseguramos de que la salida del pelo sea adecuada y en caso de que exista alguna complicación (como puede ocurrir en cualquier intervención) disponemos de los medios para resolverlo. El paciente debe sentirse seguro con nosotros.

Ofreciendo un precio asequibe

Si valoramos todo lo anterior, y además tenemos en cuenta que en España son los impuestos los que hacen crecer el país (entre otras cosas, por supuesto), la cirugía F.U.E. no debe considerarse cara. Simplemente requiere instalaciones, personal cualificado y material quirúrgico adecuado para que todo el proceso se lleve a cabo a la perfección.

Si comparamos precios y eliminamos el IVA del total, queda claro que las diferencias económicas no son tan notorias como nos quieren hacer creer.

La técnica F.U.E. modificada, es para nuestro equipo quirúrgico un reto diferente cada día. Si hay algo que tenemos claro, es que cada paciente es diferente, para lo que se debe personalizar la intervención y adecuarla a cada cual.

Si hay algo que caracteriza nuestra técnica, es que cada día buscamos algo que por mucho esfuerzo que le pongamos siempre será susceptible de mejora, la excelencia en el procedimiento y cómo no, en el trato con quienes hacen posible esta realidad, nuestros pacientes.