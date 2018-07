¿Cómo adelgazar evitando la retención de líquidos?

En no pocas ocasiones engordar o adelgazar no tiene nada que ver con los kilos de más. Muchas veces haces ejercicio, comes bien, duermes bien y cuidas incluso las bebidas que te tomas en tu tiempo libre pero no logras bajar de peso. La clave entonces está en la retención de líquidos, algo que cada vez preocupa a más gente y que, además, tiene mucho que ver también con tus hábitos alimenticios. Por eso los nutricionistas están estos días intentando explicar cómo puedes evitar retener líquidos.



El nutricionista Joel Torres (que suma casi 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram), da nueve consejos para evitar la retención de líquidos.





Añade fruta y verdura a cada comida

Elimina el consumo de los ultraprocesados

Mantente hidratado

Aumenta la ingesta de potasio

Aumenta la ingesta de magnesio

Aumenta la investiga de vitamina B6

Infusiones

Masajes de drenaje

Controla el estrés

