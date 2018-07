Mitos y verdades sobre la píldora anticonceptiva

Que es difícil quedarse embarazada tras años de tomar la píldora antinconceptiva es una de las afirmaciones que más se oyen acerca de este fármaco pero ¿es cierto?

Según los expertos consultados por Infosalus, se trata de uno de los muchos mitos que circulan acerca de la píldora que no se corresponde con la realidad ya que tomarla durante años no interfiere a la hora de que una mujer se quede embarazada.

En una entrevista con Infosalus, el doctor Carlos Piñel, ginecólogo de Hospital Quirónsalud San José de Madrid, asegura que "no pasa nada" si se llevan años tomando un anticonceptivo a la hora de quedarse embarazada, "esa función se recupera fácilmente".

Mientras, el doctor José Luis Gómez Palomares, miembro de la junta Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y ginecólogo de FIV Madrid, afirma que se trata "absolutamente de un mito" el hecho de que llevar años tomando la píldora impida un embarazo nada más dejar el tratamiento.

"De hecho está absolutamente estudiado, y hay trabajos donde se ha verificado que no sólo no dificulta el embarazo, sino que las mujeres que han tomado la píldora y desean ser mamás tardan menos en quedarse embarazadas", advierte el especialista.

En concreto, cita al estudio 'Primary Infertility and Oral contraceptive steroid use', donde se compararon 419 mujeres que tomaban la píldora, frente a 2.120 mujeres fértiles que no la tomaban.

"En las mujeres que no tomaban la píldora la tasa de fertilidad fue menor. En las mujeres que habían tomado la píldora hubo una infertilidad posterior del 9% y en las que no la habían tomado del 14%", precisa.

Según recalca, "queda demostrado científicamente que la toma de la píldora anticonceptiva no produce infertilidad". En el estudio, según explica, se incluyeron más de 2.500 mujeres, por lo que considera que existe una "conclusión científica clara de que no es así". De hecho, Gómez Palomares destaca que se suele usar la píldora en tratamientos de fertilidad.



Más mitos a desterrar

El miembro de la Sociedad Española de Fertilidad destaca que otro mito que habría que desterrar en torno a la toma de la píldora anticonceptiva es que al dejarla se retrasa la regla.

"El dejar de tomarla no hará que te tarde en venir la menstruación. Se hizo un estudio hace un tiempo que demostró que la tasa de infertilidad en las parejas que la han tomado es incluso menor, y casi el 100% de las mujeres que han dejado la píldora acabarán por tener una regla. Si a los tres meses no te viene el periodo hay que investigar por si se está embarazada", remarca el ginecólogo de FIV Madrid.

Por otro lado, rechaza la creencia popular de que tomar la píldora puede hacer que la mujer engorde y gane peso. "No se ha encontrado ninguna evidencia científica de que tomar la píldora aumente el peso de la mujer", asegura.

En cambio, sí advierte de que su toma aumenta el riesgo de trombosis, especialmente en las mujeres fumadoras. "No deja de ser un medicamento. Cualquier medicamento debe estar prescrito por un médico siempre. No por que la píldora tenga tantas bondades hay que pensar que es inocua", advierte.

Asimismo, indica que un problema que puede originar la toma de la píldora de forma indirecta es el dar una falsa seguridad a la mujer de que el periodo fértil no pasa con los años, o la menopausia no llega. "Se puede pensar que por tener 42 años y llevar mucho tiempo tomando la píldora voy a ser igual de fértil que con 32 y esto no es así. La píldora ayuda a confiarse a la mujer a la hora de retrasar la maternidad", resalta Gómez Palomares.

A su vez, apunta que la mortalidad por cáncer en las mujeres que toman la píldora es menor, especialmente en los casos de cáncer de endometrio y de ovario. "En general no hay un medicamento más estudiado que la píldora, no es un nuevo medicamento, salió en los años 50, desde entonces llevamos muchos años usándola", remarca.

Un método anticonceptivo

En concreto, la píldora anticonceptiva suele ser recetada a las mujeres como método anticonceptivo, ante trastornos en el ciclo menstrual (como el tratamiento de amenorreas, por ejemplo, o bien en los procesos de reproducción asistida.

El miembro de la SEF destaca que la introducción de la píldora ha supuesto "uno de los grandes avances de la medicina" porque, entre otros puntos, permitió separar la sexualidad de la reproducción.

Finalmente, el ginecólogo subraya que el mejor momento para que una mujer se quede embarazada es de los 20 a los 35 años, y especialmente "el momento óptimo" se sitúa entre los 22 y los 27, por motivos fisiológicos. A partir de los 35 años, Gómez Palomares recuerda que la fertilidad comienza a disminuir.