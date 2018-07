Así perdí 42 kilos con un solo cambio en mi vida: "Jamás pasé hambre"

Los nutricionistas repiten una y otra vez que perder peso no es sólo adelgazar. Tu objetivo cuando te enfrentas a una dieta no puede ser sólo lucir cuerpo en la playa o en la piscina durante el verano. No está bien cuidarse sólo en verano. Por eso cada vez son más quienes se toman su dieta como una verdadera lucha contra la mala alimentación y los malos hábitos. Y es que no hace falta ir al gimnasio y darte palizas a correr. Con cambiar ciertos hábitos en tu día a día ya notarás pequeñas mejoras. Y si encima optas por una dieta sana y equilibrada (nadie dice que nunca te puedas dar un capricho de vez en cuando) todo el mundo notará el cambio de tu cuerpo.

Las redes sociales están también sirviendo para que quienes han afrontado un cambio en sus vidas muestren al mundo qué hicieron y hagan "apología" de la vida sana. Ese es el caso de una instagramer llamada Sandrita_run. Ella se define como "real fooder". Seguramente has oído hablar mucho de ese movimiento en los últimos meses. Pero, ¿en qué consiste? El movimiento "real food" lo iniciaron los nutricionistas que quieren potenciar la comida real, la natural, la que no lleva ultraprocesados. Y es que estos expertos aseguran que renunciar, por ejemplo, a las bebidas azucaradas o al alcohol y a los bollos industriales (por poner unos ejemplos) hará que cambies por completo de vida.



Así perdí 42 kilos

En el caso de la instragramer de la que hoy os hablamos perdió 42 kilos en dos años. "Si tuviera que hacer un resumen en pocas líneas de mi proceso lo llamaría perseverancia, motivación, afrontar todos los días con una sonrisa, cambiar de hábitos, hacérmelo fácil, disfrutar del camino", reflexionaba hace días la internauta en su cuenta de Instagram para celebrar sus dos años (y sus 42 kilos menos) desde el cambio de dieta y de estilo de vida. "Cuando empecé tenía una cosa clara, no iba a pasar hambre? y así ha sido. Jamás he pasado hambre busqué motivación en personas que lo he conseguido porque yo soy de esas personas que piensan que no soy menos que nadie y a mi eso me ayudaba", añadía. ¿La clave? Cambiar de hábitos, renunciar a la comida basura y a todo lo que no le permitía llevar una dieta sana y equilibrada y empezar a moverse más. Ahora Sandrita dice que necesita aún más motivación. "Mi proceso no ha terminado todavía", concluye.