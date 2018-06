Siete casos en los que el ibuprofeno no se recomienda

Actualmente es muy fácil acceder a los medicamentos. De hecho, muchas veces hacemos uso de ellos sin ni siquiera probar antes otras fórmulas que pueden igualmente paliar o aliviar nuestro dolor o sufrimiento.

"Hay una tendencia natural a usar el medicamento lo primero. Es la forma más rápida de encontrar una solución para nuestras molestias, pero muchas veces bastaría con otra actividad como relajarse o tomarse un alimento, por ejemplo, si duele la cabeza", destaca el doctor Antonio Torres, del grupo de Dolor de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMFYC).

Recurrir al botiquín se ha convertido en un acto reflejo pero los medicamentos hay que tomarlos en su justa medida.

A su juicio, si se habla de drogas del siglo XXI el ibuprofeno sería una de ellas, pero también el omeprazol, las benzodiacepinas o el paracetamol, por ejemplo. "Forma parte de esos fármacos con tendencia a un consumo sin conocimiento adecuado. Los medicamentos tienen riesgos y la gente desconoce su uso. Hoy me hablaba una persona de que su madre, de 70 años, consumía hasta cinco ibuprofenos al día", resalta el especialista.

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo de acción rápida que suele recetarse para dolores asociados a la inflamación por sus propiedades analgésicas y antipiréticas. No obstante, no podemos recurrir siempre a este fármaco y en esta línea, desde Reader's Digest se citan aquellas ocasiones en las que no es recomendable el uso del ibuprofeno.



Embarazadas

Se desaconseja tomar ibuprofeno durante el embarazo. Getty Images.

Está contraindicado tomar ibuprofeno estando embarazada ya que este tipo de antiinflamatorios no esteroideos pueden resultar dañinos para el feto, especialmente en los primeros meses del embarazo. También podrían ocasionar lesiones cardiovasculares en la madre.



Enfermedades del corazón

Según un estudio publicado en la revista British Medical Journal, los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, aumentan el riesgo de infarto en este tipo de pacientes. Así que es conveniente restringir su ingesta.

Problemas gastrointestinales

Las personas con esta dolencia deben consultar con el médico antes de recurrir al ibuprofeno, ya que puede reducir el flujo sanguíneo en el estómago e irritar el revestimiento de esa área estomacal y de los intestinos.

Artritis

Para los pacientes con artritis o artritis reumatoide, el ibuprofeno se desaconseja cada vez más debido a las contraindicaciones relacionadas con el corazón o el aparato digestivo, comentadas anteriormente.



Infecciones del tracto urinario

Según un estudio de PLOS Medicine si los pacientes con infecciones del tracto urinario toman ibuprofeno tardan una media de tres días de más en curarse.

Consumo de alcohol

No es bueno mezclar alcohol e ibuprofeno. Getty Images

Si una persona consume alcohol debe evitar la toma de ibuprofeno ya que podría causarle irritaciones en el estómago desembocando en úlceras estomacales y daños hepáticos.

Si haces deporte

Si se hace deporte de forma asidua y a un nivel de exigencia, no es recomendable recurrir frecuentemente al ibuprofeno ya que las altas dosis en deportistas podrían causar daños en los riñones.